Mañueco anuncia un paquete de ayudas para los afectados por el incendio de Ávila que aprobará este jueves la Junta

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció este lunes que el Consejo de Gobierno aprobará este jueves un paquete de ayudas destinado a las personas afectadas por el incendio originado la pasada semana en Burgohondo (Ávila), que ya se ha convertido en el mayor registrado en la historia de la provincia tras calcinar más de 50.000 hectáreas.

"Estamos a su lado. Ahora, durante la emergencia, y también en el futuro, en la recuperación", aseguró el presidente autonómico en un mensaje publicado en la red social X, en el que subrayó que "las personas son nuestra prioridad".

En este sentido, avanzó que la Junta trabaja ya en un plan de recuperación para las zonas afectadas por el incendio, declarado de nivel 2 del Índice de Gravedad Potencial (IGR), que obligó a activar la emergencia de interés nacional en las provincias de Ávila, Madrid y Toledo.

Las ayudas que aprobará el Ejecutivo autonómico estarán dirigidas a las familias desalojadas, agricultores, ganaderos, autónomos y al resto de personas damnificadas por el fuego.

El pasado jueves, el portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, ya había adelantado que el Gobierno regional estudiaba recuperar las medidas puestas en marcha tras la oleada de incendios registrada en agosto del pasado año.

Fernández Mañueco reiteró además el compromiso de la Junta con la recuperación de la zona durante su visita el pasado viernes al Puesto de Mando Avanzado instalado en Navaluenga (Ávila), un mensaje que volvió a trasladar el domingo en la comparecencia que compartió con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Asimismo, está previsto que este martes el Consejo de Ministros apruebe el Real Decreto por el que se declarará zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil a los territorios afectados por los incendios, entre ellos la provincia de Ávila.

Como precedente, el plan aprobado en 2025

La Junta ya puso en marcha en agosto de 2025 un plan de recuperación con 45 medidas iniciales, posteriormente ampliadas a 47, para atender a los afectados por los incendios forestales y favorecer la recuperación económica y social de las zonas damnificadas.

Entre las actuaciones contempladas figuraban ayudas directas de 500 euros para las personas desalojadas y de 5.500 euros para agricultores, ganaderos, autónomos y pequeñas y medianas empresas cuya actividad se hubiera visto interrumpida. También se habilitaron fondos para compensar a los ayuntamientos por los gastos derivados de la puesta en marcha de centros de acogida.

El plan incluyó además partidas para fomentar la contratación de personas desempleadas en cerca de un centenar de municipios con el fin de apoyar las labores de recuperación y regeneración ambiental, así como ayudas para la rehabilitación de viviendas, la reconstrucción de instalaciones municipales dañadas y campañas de promoción turística de los territorios más afectados, entre ellos Las Médulas, en la comarca leonesa de El Bierzo.