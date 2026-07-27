CSIF exige a la Junta la aplicación inmediata de la jubilación parcial para el personal laboral
El sindicato reclama que se resuelvan las solicitudes bloqueadas desde abril de 2025 tras la aprobación del Real Decreto-ley 19/2026.
Más información: Ya es oficial: desbloqueada la jubilación parcial para todo el personal laboral de las administraciones públicas
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Junta de Castilla y León la aplicación inmediata de la jubilación parcial para el personal laboral de la Administración General y sus organismos autónomos.
Así como la resolución de todas las solicitudes que permanecen paralizadas desde el 1 de abril de 2025.
Según ha informado el sindicato, la suspensión de este derecho fue consecuencia de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 11/2024, fruto del acuerdo suscrito entre el Gobierno, CCOO y UGT, que obligaba a contratar al trabajador relevista de forma indefinida y a jornada completa.
CSIF sostiene que esta exigencia no tuvo en cuenta las particularidades del empleo público y provocó, en la práctica, la imposibilidad de acceder a la jubilación parcial en las administraciones públicas.
El sindicato asegura que desde el inicio de esta situación impulsó diferentes iniciativas para modificar la normativa, recurrió a los tribunales y trasladó sus reivindicaciones a las distintas mesas de negociación con el Gobierno.
Como resultado de esa presión, señala, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 19/2026, que adapta la regulación de la jubilación parcial a las características de las administraciones públicas y permite recuperar este derecho mediante fórmulas de contratación compatibles con la normativa vigente.
Una vez desbloqueada la situación a nivel estatal, CSIF considera que la Junta de Castilla y León debe actuar "con la máxima diligencia" para evitar que el personal laboral siga viendo retrasado el acceso a este derecho.
En este sentido, el sindicato exige la resolución inmediata de todas las solicitudes pendientes desde el 1 de abril de 2025, la aplicación urgente del nuevo régimen previsto en el Real Decreto-ley 19/2026.
También la aprobación de instrucciones de gestión que unifiquen criterios en todas las consejerías y organismos autónomos y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la jubilación parcial a todo el personal laboral que cumpla los requisitos establecidos.