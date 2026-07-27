CSIF exige a la Junta la aplicación inmediata de la jubilación parcial para el personal laboral

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reclamado a la Junta de Castilla y León la aplicación inmediata de la jubilación parcial para el personal laboral de la Administración General y sus organismos autónomos.

Así como la resolución de todas las solicitudes que permanecen paralizadas desde el 1 de abril de 2025.

Según ha informado el sindicato, la suspensión de este derecho fue consecuencia de la reforma introducida por el Real Decreto-ley 11/2024, fruto del acuerdo suscrito entre el Gobierno, CCOO y UGT, que obligaba a contratar al trabajador relevista de forma indefinida y a jornada completa.

CSIF sostiene que esta exigencia no tuvo en cuenta las particularidades del empleo público y provocó, en la práctica, la imposibilidad de acceder a la jubilación parcial en las administraciones públicas.

El sindicato asegura que desde el inicio de esta situación impulsó diferentes iniciativas para modificar la normativa, recurrió a los tribunales y trasladó sus reivindicaciones a las distintas mesas de negociación con el Gobierno.

Como resultado de esa presión, señala, el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 19/2026, que adapta la regulación de la jubilación parcial a las características de las administraciones públicas y permite recuperar este derecho mediante fórmulas de contratación compatibles con la normativa vigente.

Una vez desbloqueada la situación a nivel estatal, CSIF considera que la Junta de Castilla y León debe actuar "con la máxima diligencia" para evitar que el personal laboral siga viendo retrasado el acceso a este derecho.

En este sentido, el sindicato exige la resolución inmediata de todas las solicitudes pendientes desde el 1 de abril de 2025, la aplicación urgente del nuevo régimen previsto en el Real Decreto-ley 19/2026.

También la aprobación de instrucciones de gestión que unifiquen criterios en todas las consejerías y organismos autónomos y la adopción de las medidas necesarias para garantizar la jubilación parcial a todo el personal laboral que cumpla los requisitos establecidos.