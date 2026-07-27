Carlos Pollán retoma su actividad física tras recuperarse de la lesión que le obligó a guardar reposo

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, en una imagen de archivo Rubén Cacho ICAL

El vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán, retomó este lunes su actividad física tras recuperarse de la lesión muscular que sufrió el pasado 13 de julio, que le ocasionó una rotura de fibras de grado dos en el gemelo interno de la pierna, por lo que ha tenido que guardar reposo.

Carlos Pollán, también procurador de las Cortes, había comunicado el pasado 21 de julio que suspendía sus desplazamientos y la actividad presencial para recuperarse mientras recibía tratamiento.

Durante este periodo ha continuado desempeñando sus funciones de gobierno mediante teletrabajo y ha mantenido el contacto diario con su equipo para seguir desarrollando su agenda de trabajo.

Una de las citas que tuvo que anular Pollán fue su primera visita, prevista para el pasado 15 de julio, al centro de menores Zambrana de Valladolid, ubicado en el barrio de Las Delicias.

Previamente, el lunes 13 de julio acudió a la sede de las Cortes para comparecer a petición propia e informar sobre su programa esta legislatura, donde sufrió un percance que le provocó la lesión muscular.

Una de las primeras citas que recoge su agenda de trabajo es la reunión de la Comisión Delegada del Gobierno del próximo jueves, 30 de julio, previa a la cita del Consejo de Gobierno que aprobará el paquete de ayudas para los afectados por el incendio de Ávila.