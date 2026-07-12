Alerta naranja en dos provincias de Castilla y León por granizo: 15 litros por metro cuadrado en una hora

Tormenta de granizo en Palencia en julio de 2018 Brágimo Ical

La Agencia Estatal de Meteorología ha activado este domingo avisos naranjas por tormentas en las provincias de Burgos y Palencia, donde los episodios podrán ir acompañados de granizo y dejar acumulaciones de hasta 15 litros por metro cuadrado en una hora.

Además, el Condado de Treviño permanecerá en aviso amarillo por temperaturas que alcanzarán los 37 grados, en una jornada que marcará el inicio de un descenso progresivo de las temperaturas en Castilla y León.

Por tanto, en Burgos y Palencia, las tormentas podrán ser localmente intensas y estarán acompañadas de granizo, con precipitaciones que podrán alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

A esta situación se suma el aviso amarillo por altas temperaturas en el Condado de Treviño, donde los termómetros podrán llegar a los 37 grados.

Pese a la persistencia del calor, este domingo comenzará un descenso de las temperaturas máximas en el conjunto de la Comunidad.

La bajada será más acusada en la mitad oeste, aunque los valores continuarán siendo elevados en buena parte del territorio.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 30 grados previstos en Ávila y los 36 que se alcanzarán en Burgos y Soria. Valladolid y Palencia registrarán máximas de 35 grados, mientras que Zamora llegará a 34.

En León y Segovia los termómetros subirán hasta los 33 grados y en Salamanca alcanzarán los 32.

La tendencia continuará durante la jornada del lunes, cuando se espera un nuevo descenso térmico.

Las temperaturas mínimas se situarán entre los 12 grados de Salamanca y los 16 de Valladolid, lo que supondrá un alivio durante las primeras horas del día.

En cuanto a las máximas previstas para el lunes, Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora alcanzarán los 30 grados.

Palencia, Segovia y Valladolid se quedarán en 31 grados, mientras que Soria volverá a registrar el valor más elevado de la Comunidad, con una máxima prevista de 36 grados.

El descenso térmico permitirá suavizar el episodio de calor en gran parte de Castilla y León, aunque las temperaturas seguirán siendo altas en varias zonas.