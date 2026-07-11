Mañueco pide a Feijóo que "devuelva la igualdad a los españoles" cuando sea presidente del Gobierno

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido al líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que, cuando llegue al Gobierno de España, "devuelva la igualdad a todos los españoles" mediante una financiación autonómica "justa" basada en las necesidades reales de cada territorio.

Lo hizo durante la inauguración del XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones, celebrado en el Auditorio Miguel Delibes de Valladolid, donde Ignacio Dancausa fue proclamado nuevo presidente de la organización juvenil, por más del 96% de los votos.

A ellos les ha recordado el papel de los jóvenes como "motor" del cambio político.

Alfonso Fernández Mañueco, Ignacio Dancausa, Alberto Núñez Feijóo y Beatriz Fanjul Partido Popular de Castilla y León

Mañueco ha comenzado su intervención trasladando el pésame por las víctimas del incendio registrado en Almería.

El popular ha recordado que este tipo de sucesos constituyen una "fuerza brutal de la naturaleza" cuando se vuelven incontrolables y defendió que los incendios deben abordarse como un "asunto de Estado", con la máxima coordinación y colaboración entre todas las administraciones públicas.

El presidente autonómico también ha agradecido a Nuevas Generaciones la elección de Castilla y León y de Valladolid como sede del congreso nacional y ha felicitado a Ignacio Dancausa por su elección al frente de la organización.

Considera Mañueco que el respaldo obtenido demuestra que es "el líder que necesita hoy las Nuevas Generaciones" y destacó que ha sabido construir una candidatura "amplia", "integradora" y representativa de la forma de trabajar de los jóvenes del partido.

Asimismo, ha elogiado la decisión de rodearse "de los mejores", felicitó al nuevo secretario nacional de la organización, el palentino Alonso, y deseó a Dancausa "el mayor de los éxitos", al considerar que su éxito será también el del conjunto del Partido Popular. Del mismo modo, agradeció el trabajo realizado durante los últimos años por la presidenta saliente, Beatriz Fanjul, y por todo su equipo.

Durante su intervención, Mañueco ha asegurado que el auditorio lleno reflejaba "la fuerza, la ilusión, el motor y el impulso de cambio que necesita nuestro país".

Feijóo, la nueva esperanza

También ha recordado que Alberto Núñez Feijóo representa "la esperanza, la seriedad y el liderazgo" que, a su juicio, esperan muchos españoles.

En ese contexto, sostuvo que el líder nacional del PP estaba acompañado por una "juventud sana y comprometida", en referencia a los integrantes de Nuevas Generaciones, a quienes animó a implicarse activamente en el proyecto político del partido.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, clausuran el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular Rubén Cacho Ical

Uno de los momentos más solemnes de su discurso llegó con el recuerdo a Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA hace 29 años.

Mañueco ha afirmado que, "por mucho que se empeñen en sepultar la historia" o en "blanquear a sus asesinos", su memoria y los valores que representa "seguirán siempre vivos". También trasladó un recuerdo a su familia y, de forma especial, a su hermana Marimar Blanco.

El presidente del PP de Castilla y León aprovechó el acto para reivindicar la gestión desarrollada por su Gobierno tras las últimas elecciones autonómicas.

Y aquí ha recordado que el Partido Popular volvió a incrementar su respaldo electoral en votos, porcentaje y escaños después de 39 años de gobiernos ininterrumpidos en la Comunidad y atribuyó esos resultados al trabajo, la cercanía y al cumplimiento de la palabra dada.

Mañueco ha contrapuesto de forma reiterada el modelo de Castilla y León con el del Ejecutivo central.

Frente al "ruido permanente" del Gobierno de Pedro Sánchez, aseguró que la Comunidad ofrece "eficacia, buena gestión y estabilidad".

Frente a las "cloacas políticas", defendió "seriedad, honestidad y ejemplaridad".

Y frente a los "abusos y privilegios" que, según afirmó, concede el Ejecutivo central, reivindicó la "libertad, la igualdad y la solidaridad entre todos los españoles".

El dirigente popular aseguró que Castilla y León quiere convertirse en un referente para quienes creen que existe "una manera distinta de gobernar" y ha vinculado esa alternativa con la candidatura de Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno.

En ese sentido, afirmó que España necesita un Ejecutivo que vuelva a unir a los ciudadanos, respete las instituciones y garantice la igualdad con independencia del lugar de residencia.

"Devuelva la igualdad a todos los españoles"

Por ello, se ha dirigido directamente al presidente nacional del Partido Popular para reclamarle que, cuando llegue al Palacio de la Moncloa, "devuelva la igualdad a todos los españoles".

También le ha pedido que garantice un nuevo modelo de financiación autonómica "justo", basado en las necesidades reales de cada territorio y no en intereses políticos.

"Con la igualdad no se mercadea, la igualdad se defiende", ha afirmado, al tiempo que aseguró que Castilla y León seguirá defendiendo ese principio.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, clausuran el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular Rubén Cacho Ical

Mañueco, además, ha puesto como ejemplo la gestión de la Junta para ejemplificar lo que considera otra forma de gobernar.

También ha destacado que Castilla y León cuenta con "la mejor educación de España" y una de las mejores del mundo, según ha afirmado, y defendió la necesidad de apostar por la formación como garantía de futuro para los jóvenes.

Y ha puesto el foco en las políticas universitarias, recordando que la Comunidad ya ha implantado la gratuidad de la primera matrícula del primer curso de grado en las universidades públicas para los jóvenes empadronados en Castilla y León, con el objetivo de facilitar el acceso a los estudios superiores y retener el talento.

En materia de vivienda, ha reconocido que la emancipación constituye una de las principales preocupaciones de la juventud y ha asegurado que la Junta desarrolla una política "ambiciosa" para facilitar ese proceso.

Entre las actuaciones, ha asegurado que "construiremos más vivienda pública que nunca, con ayudas al alquiler, con avales para la hipoteca y con beneficios fiscales".

El presidente autonómico también ha recordado la gratuidad de las líneas de autobús dependientes de la Junta, las bonificaciones en los servicios ferroviarios y anunció una nueva línea específica de ayudas para que los jóvenes puedan obtener el carné de conducir, con el objetivo de facilitar su movilidad, favorecer su independencia y mejorar el acceso al mercado laboral.

Mañueco presentó todas estas iniciativas como ejemplos de una política basada en "hechos" frente a las "promesas vacías".

También ha defendido que el Partido Popular apuesta por una forma de gobernar centrada en resolver los problemas de los ciudadanos, tender puentes y ofrecer soluciones.

En la recta final de su intervención, pidió a los asistentes que actúen como altavoz de ese proyecto político y les animó a ser "valientes", "inconformistas" y "exigentes".

Y ha asegurado que el futuro lo construyen quienes se implican y se comprometen con España, e instó a los jóvenes a formar parte de la alternativa que, a su juicio, representa Alberto Núñez Feijóo.

Mañueco concluía felicitando a los participantes por el congreso, agradeciendo su implicación y afirmando que Nuevas Generaciones debe desempeñar un papel protagonista en el proyecto político del Partido Popular y en el objetivo de llevar a Alberto Núñez Feijóo a la Presidencia del Gobierno.

Mañueco abraza a Mari Mar Blanco durante el homenaje a su hermano en el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones del Partido Popular Partido Popular de Castilla y León

Durante el acto también se rindió homenaje a Miguel Ángel Blanco, presidente de honor de Nuevas Generaciones del Partido Popular, cuando se cumplen 29 años de su asesinato a manos del etarra Txapote, que le disparó un tiro en la nuca tras mantenerlo secuestrado.

El recuerdo estuvo marcado por un emotivo reconocimiento en el que el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, entregó un ramo de flores a la hermana del concejal, Mari Mar Blanco, visiblemente emocionada y entre lágrimas, en memoria de quien se ha convertido en uno de los principales símbolos de la lucha contra el terrorismo.