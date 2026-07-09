Martínez apuesta por el método Illa para abordar la financiación autonómica y señala a Feijóo: “Mojarse no es fácil”

El PSOE de Castilla y León está manteniendo estos días 9 y 10 de julio un encuentro bilateral con el Partido Socialista de Cataluña (PSC) con varias reuniones de trabajo en el Parlament de Cataluña que se cerrarán con un encuentro en el Palau de la Generalitat, con el presidente Salvador Illa.

La primera reunión ha arrancado este jueves 9 a las 17:00 horas entre las direcciones de ambos grupos parlamentarios y posteriormente se ha desarrollado una comparecencia de prensa.

Primero ha tomado la palabra el President del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, Ferran Pedret y a continuación Carlos Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León en el Parlament de Catalunya.

El también secretario general del PSOE de Castilla y León ha comenzado asegurando que Cataluña “ha sido tierra de acogida para muchos castellanos y leoneses” que “no encontraban en Castilla y León su oportunidad”.

Antes de asegurar que tienen “una intensa agenda con reuniones para “poner sobre la mesa y analizar el método Illa que fue capaz de configurar un cambio en Cataluña en un momento de crispación”. Por ese método “centrado en el diálogo y huyendo de la crispación” ha apostado Martínez para abordar también el nuevo modelo de financiación autonómica.

“Gran parte del proyecto que tenemos en Castilla y León pasa por hacer ver que nuestra Comunidad no puede vivir en una burbuja y de la confrontación con el Gobierno sin tener voz en Europa. Debemos construir un proyecto político para hacer frente a los retos que tenemos”, ha señalado Martínez.

La financiación autonómica

“Ahora afrontamos el problema de la financiación autonómica. En este caso hay dos singularidades, la de Cataluña y la de Castilla y León. Puede haber un conflicto de intereses entre ambas comunidades, pero defenderemos criterios con voz propia y sin confrontar”, ha señalado el secretario general de los socialistas en Castilla y León.

Martínez ha apostado por “mejorar la financiación autonómica con un modelo en el que todas las comunidades se sientan confortables para entender la singularidad de cada zona” y ha apostado por defender Castilla y León y “sus derechos” durante la negociación.

“Tenemos que afrontar el modelo de financiación autonómica con diálogo. A través del método Illa, huyendo de la confrontación y con diálogo. Esa es la fórmula del éxito para garantizar un nuevo modelo de financiación porque el que tenemos está caduco”, ha señalado el portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León

Sobre el debate de la financiación autonómica ha añadido que “estamos en plena negociación” y que ahora se “abre el momento de escucha a los grupos y las comunidades dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera”. Ha aventurado que “no habrá un gran consenso”.

“Si alguien ha desertado de sus responsabilidades son las comunidades autónomas del PP, las mayoritarias. Todo por mandato del señor Feijóo que se ha inhibido de esa responsabilidad y se ha apartado de pones sobre la mesa propuesta alguna sobre la que plantear una negociación”, ha afirmado.

Ha añadido que “siempre podemos añadir que este nuevo modelo llega tarde” pero que la coalición de Gobierno progresista “está siendo valiente para afrontar el reto con seriedad”.

“Es lo que le falta a Feijóo, eso de mojarse no es fácil. Unos abandonan sus responsabilidades y otros no”, ha añadido Martínez.

Todo, antes de anunciar que presentará una serie de propuestas al Gobierno autonómico a lo largo de los siguientes días que están enfocadas en este nuevo modelo de financiación autonómica.

Más reuniones y encuentro con Illa

Tras la comparecencia ante los medios están programadas más reuniones en diferentes materias como Educación, a la que acudirá la vicesecretaria general del PSOE de Castilla y León y vicepresidenta segunda de las Cortes, Nuria Rubio.

Otra en materia de Empleo en la que estará presente el secretario general de los socialistas en Castilla y León, Pedro González o una más de Vivienda, Ordenación del Territorio y Transportes con la presencia del portavoz adjunto de los socialistas en Castilla y León, Fran Díaz.

El jueves se cerrará con otro encuentro centrado en Servicios Sociales, con la presencia de la viceportavoz Patricia Gómez y otro de Fiscalidad en el que está previsto que participe Daniel de la Rosa, secretario de Organización del PSOE de Castilla y León y secretario primero de las Cortes.

El viernes, 10 de julio a las 10 horas, se retomarán las reuniones empezando por la Sanidad y a las 11 otra en materia de Igualdad.

Por último, desde las 17:00 horas, Carlos Martínez, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León, mantendrá una reunión de trabajo con el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en el Palau de la Generalitat.