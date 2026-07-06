Las tormentas intensas convivirán con el calor extremo esta semana en Castilla y León: hasta 44 grados

El calor no perdona en este mes de julio a todo el territorio nacional en general y a Castilla y León en particular.

El calor extremo y las tormentas compartirán protagonismo en España durante los próximos días. Y es que, mientras la ola de calor llevará las temperaturas a registros sumamente elevados, la atmósfera se va a volver cada vez más inestable.

Todo por la llegada de varias ondas en altura, como apunta Samuel Biener, experto de Meteored España en una combinación que va a favorecer el desarrollo de tormentas localmente intensas y con riesgo de lluvias torrenciales, granizo y fuertes rachas de viento.

España afronta el pico de la segunda ola de calor del verano, con temperaturas que rozarán los 44 ºC en algunas zonas de la Península y superarán los 40 ºC en Canarias.

A partir del miércoles el calor empezará a remitir ligeramente, aunque seguirá siendo intenso, mientras la llegada de varias ondas en altura favorecerá un aumento de la inestabilidad y el desarrollo de tormentas, con la posible aproximación de una dana a finales de semana.

Tormentas

Esta tarde se esperan tormentas y chubascos dispersos en Galicia, Extremadura, Castilla y León, Castilla-La Mancha, la Comunidad de Madrid y el interior de Andalucía, con riesgo de fuertes rachas de viento, alguna granizada aislada y abundante aparato eléctrico.

Mañana la inestabilidad aumentará y las tormentas podrán ser localmente intensas, sobre todo en Castilla y León, La Rioja, Aragón y Cataluña, sin descartar que también afecten a otras zonas montañosas del sureste peninsular.

Entre el miércoles y el jueves, las tormentas se concentrarán principalmente en el entorno del sistema Ibérico y los Pirineos, donde podránganar intensidad, especialmente en la cordillera pirenaica.

De forma más puntual también podrán formarse chubascos en otros puntos del interior peninsular. Además de las precipitaciones, habrá que vigilar el abundante aparato eléctrico y las fuertes rachas de viento asociadas, en un contexto de riesgo muy elevado de incendios forestales.

Una dana

De cara al final de la semana aumenta la incertidumbre, aunque los modelos contemplan la posible aproximación de una dana a la Península, lo que podría favorecer tormentas más intensas y generalizadas. Mientras tanto, el calor seguirá siendo extremo, con temperaturas superiores a los 40 ºC en muchas zonas del país.