El Canal de Castilla une y vertebra más que nunca las tres provincias: 31 nuevos proyectos y dos millones de inversión

El Consorcio para la Gestión Turística del Canal de Castilla, que está integrado por las diputaciones de Palencia, Valladolid y Burgos ha visitado, en la mañana de este lunes, 6 de julio, el resultado del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de una de las joyas de nuestra Comunidad.

Se trata de un proyecto interprovincial que ha resultado clave para el desarrollo de la región y que ha contado con una dotación presupuestaria de dos millones de euros. Se han finalizado con éxito las actuaciones.

La delegación encabezada por la presidenta del Consorcio de Canal de Castilla y presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén; el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar; el diputado de Burgos, Carlos Gallo; junto a Juan Carlos Millán Pérez (director adjunto de la CHD)

También han estado Javier Villafruela y Francisco Pérez (diputados de Palencia y miembros del Consorcio), han recorrido las localidades de Medina de Rioseco, Paredes de Nava, Villaumbrales, Grijota y Palencia para conocer de primera mano los trabajos realizados, acompañados por representantes municipales de cada zona.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del Canal de Castilla ha supuesto la ejecución de 31 proyectos, desarrollados mediante 40 contratos y 9 convenios de colaboración, con una inversión total de 2.027.248,82 euros.

Las actuaciones se han materializado en 24 intervenciones distribuidas en 12 localidades, abarcando ámbitos estratégicos como la mejora del paisaje y de los caminos de sirga, la eficiencia energética, la rehabilitación y adecuación de elementos patrimoniales, la señalización, la digitalización y la promoción del destino.

Entre las principales iniciativas del proyecto destacan 11 actuaciones destinadas a la mejora del paisaje y de los caminos de sirga, que se desarrollarán en los municipios de Fuentes de Nava, Paredes de Nava, Becerril de Campos, Villaumbrales, Grijota, Palencia, Villamuriel de Cerrato, Husillos, Melgar de Fernamental y Barrio de San Vicente.

Asimismo, se ejecutarán seis actuaciones para la mejora de la eficiencia energética en Medina de Rioseco, Paredes de Nava, Becerril de Campos, Villaumbrales, Villamuriel de Cerrato y Alar del Rey, y siete actuaciones de rehabilitación y adecuación de elementos en Medina de Rioseco, Paredes de Nava, Villaumbrales y Alar del Rey

El proyecto incorpora, además, siete actuaciones globales dirigidas a reforzar la promoción y modernización del destino.

Entre ellas figuran dos actuaciones de señalización, centradas en el diseño del manual de identidad y la renovación de la señalética; dos actuaciones de digitalización, que incluyen el desarrollo de una estrategia de marketing digital, una aplicación móvil y la digitalización de elementos patrimoniales, junto con la renovación del portal web del Canal de Castilla.

A ello se suma una actuación de promoción turística mediante la participación en la feria internacional de cicloturismo Sea Otter Europe, así como dos estudios de alternativas para la rehabilitación de edificaciones vinculadas al Canal de Castilla y de sus puentes, con el objetivo de planificar futuras intervenciones de conservación y puesta en valor.

Actuaciones

La provincia de Palencia ha reforzado la conservación, accesibilidad y aprovechamiento turístico del Canal de Castilla mediante un conjunto de actuaciones que se desarrollarán en los municipios de Medina de Rioseco, Fuentes de Nava, Paredes de Nava, Villaumbrales, Grijota y Palencia.

El proyecto contempla intervenciones orientadas a la rehabilitación del patrimonio hidráulico e industrial, la mejora de la eficiencia energética, la accesibilidad y la creación de nuevos espacios para el uso cultural y turístico.

Medina de Rioseco

Mejora accesibilidad dársena entorno a Fábrica Harinas “San Antonio”. La actuación, con una inversión de 48.199,89 euros, ha supuesto la mejora de la accesibilidad de La dársena.

Las obras han consistido en la sustitución de las antiguas aceras, que presentaban un notable estado de degradación, por una plataforma única accesible e integrada estéticamente con el entorno, eliminando las barreras arquitectónicas existentes y facilitando el tránsito de todas las personas.

Asimismo, se ha reforzado la seguridad peatonal mediante la regularización del firme y la ejecución de una nueva pavimentación técnica adaptada a las características del espacio.

Adecuación planta baja Fábrica Harinas “San Antonio”. Ha permitido transformar este espacio en una nueva sala de exposiciones destinada a ampliar la oferta cultural y poner en valor el patrimonio vinculado al Canal.

Ha incluido la eliminación de barreras arquitectónicas en el acceso, la habilitación de un aseo adaptado conforme a la normativa de accesibilidad, la instalación de sistemas de protección contra incendios y la rehabilitación integral del inmueble mediante la renovación de suelos, paredes y techos, así como la ejecución de una nueva instalación eléctrica y de alumbrado general. La actuación, con una inversión de 48.199,96 euros.

Mejora ambiental del Dique seco. En el marco del Eje 4. Competitividad, también se ha llevado a cabo la mejora ambiental del dique seco mediante una actuación integral de rehabilitación, desbroce, limpieza y acondicionamiento de su entorno.

Las obras han permitido recuperar este espacio, reforzando su funcionalidad operativa con la instalación de apoyos para el barco que facilitan las labores de mantenimiento cuando se introduce en el dique.

Asimismo, se ha mejorado la integración paisajística de esta infraestructura hidráulica mediante actuaciones de acondicionamiento del entorno natural, favoreciendo su conservación y creando un espacio más atractivo, accesible y adecuado para el disfrute de visitantes y el impulso del patrimonio vinculado al Canal. El importe de ejecución ha sido de 45.232,81 euros.

Mejora eficiencia energética de la Panera nº2. Se ha ejecutado la renovación del sistema de iluminación de la Panera nº 2 mediante la sustitución de las luminarias existentes por tecnología LED de alta eficiencia. Esta actuación, identificada con la etiqueta climática 026 bis correspondiente a proyectos de renovación y mejora de la eficiencia energética, permitirá reducir en un 53,22 % las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero asociadas al edificio.

Además del ahorro energético y la disminución del impacto ambiental, el proyecto ha incluido un estudio específico de la iluminación para realzar los valores patrimoniales y arquitectónicos de la panera, contribuyendo a su embellecimiento, puesta en valor y mejora de su impacto visual dentro del conjunto histórico del Canal. Todo ello ha contado con una inversión de 40.038,96 euros.

Fuentes de Nava

La construcción de la pasarela peatonal bajo el Puente Viejo ha permitido eliminar la interrupción que suponía el cruce de la carretera P-953 sobre el Canal, mejorando de forma significativa la accesibilidad y la seguridad en el entorno.

Esta actuación, que ha contado con una inversión de 37.966,80 euros, facilita la continuidad del Camino de Sirga, al posibilitar que peatones y ciclistas puedan atravesar el canal por debajo del puente sin necesidad de desviarse ni acceder a la calzada, eliminando así barreras arquitectónicas y puntos de riesgo. Asimismo, el proyecto fomenta la movilidad sostenible y el uso turístico del entorno, al estar incluido en la clasificación climática 075 – Infraestructura para bicicletas, contribuyendo al impulso del cicloturismo y el senderismo en la zona.

Paredes de Nava

En Paredes de Nava se ha llevado a cabo la reforma interior del edificio principal del conjunto “Puente Sahagún El Viejo”, transformando la antigua vivienda en un albergue-cafetería y dotándola de mobiliario de cocina, con una inversión de 66.104,02 euros en el marco del Eje 4. Competitividad.

La actuación ha permitido modernizar las instalaciones mediante la incorporación de un sistema de calefacción con estufas de pellet, iluminación LED y un sistema eléctrico de agua caliente sanitaria (ACS), mejorando la eficiencia y el confort del edificio.

Asimismo, se ha garantizado la conservación de su valor patrimonial a través de intervenciones de carácter puntual, como el retejado de la cubierta, el tratamiento de las estructuras de madera y la restauración de los revestimientos exteriores de cal, preservando en todo momento la distribución original del inmueble.

En el marco del Eje 2. Mejora de la Eficiencia Energética, el conjunto “Puente Sahagún El Viejo”, en Paredes de Nava, ha incorporado un sistema de suministro eléctrico basado en energía solar fotovoltaica destinado al autoconsumo de las instalaciones municipales y turísticas de Sahagún el Real.

Esta actuación contribuye a la revalorización del espacio natural y mejora las condiciones de uso del enclave mediante un modelo energético más sostenible y eficiente.

La instalación cuenta con 28 paneles solares de 550 Wp, que proporcionan una potencia total de 15,40 kW, un sistema de almacenamiento formado por ocho baterías de litio con una capacidad de 41 kW, así como tres inversores híbridos de 11 kW y un generador diésel de apoyo de 6,5 kW, garantizando un suministro eléctrico estable y reduciendo la dependencia de fuentes de energía convencionales. Con un importe de ejecución de 42.887,83 euros.

En el marco del Eje 1. Transición Verde y Sostenible, se ha ejecutado la construcción de una pasarela peatonal bajo el Puente del Deseo, con una inversión de 51.445,26 euros, para eliminar la interrupción que provoca el cruce de la carretera P-924 sobre el Canal y garantizar la continuidad del Camino de Sirga.

Esta infraestructura permite que peatones y ciclistas transiten de forma segura por debajo del puente, evitando desvíos y el uso de la calzada, lo que supone una mejora significativa de la accesibilidad y la seguridad del recorrido. Además, la actuación, clasificada como “Infraestructura para bicicletas” dentro del etiquetado climático, contribuye al fomento de la movilidad sostenible, impulsando el cicloturismo y el senderismo como elementos clave para la valorización turística y ambiental del entorno.

Villaumbrales

En el marco del Eje 1. Transición Verde, se ha llevado a cabo la mejora del Puente de Villaumbrales, con una inversión de 51.951,08 euros, reforzando la conexión entre los caminos de sirga de ambas márgenes del Canal de Castilla y reduciendo los riesgos asociados al cruce de la carretera CL-613.

La actuación ha permitido mejorar la accesibilidad mediante la eliminación de barreras arquitectónicas y la reordenación de los elementos de protección y de las zonas de tránsito peatonal, al tiempo que se ha restaurado el puente aplicando soluciones constructivas que recuperan sus condiciones originales de uso y acabados, incrementando su seguridad estructural.

Clasificada como “Infraestructura para bicicletas” dentro del etiquetado climático, esta intervención favorece la movilidad sostenible, promoviendo el cicloturismo y el senderismo como motores de desarrollo turístico. Además, estas mejoras forman parte de un conjunto de actuaciones similares ejecutadas en otros cinco puentes del Canal de Castilla, contribuyendo a la creación de un itinerario más seguro, accesible y continuo para vecinos y visitantes.

En el marco del Eje 2. Mejora de la Eficiencia Energética, se ha renovado la iluminación ornamental de la Casa del Rey y del Puente de Villaumbrales, con una inversión de 49.813,04 euros, optimizando el consumo energético en el entorno del Canal de Castilla a su paso por Villaumbrales.

La actuación ha permitido poner en valor este conjunto patrimonial mediante un sistema de iluminación más eficiente, que realza la imagen nocturna de ambos elementos e integra su arquitectura en el paisaje, potenciando efectos visuales como el reflejo sobre las aguas del canal.

Identificado con la etiqueta climática 026 bis, el proyecto ha logrado una reducción del 40,48 % de las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero, al tiempo que incorpora criterios Starlight para minimizar la contaminación lumínica y preservar la calidad del cielo nocturno.

Esta intervención forma parte de un programa más amplio de mejora de la eficiencia energética desarrollado también en otros tres elementos patrimoniales del Canal de Castilla.

En el marco del Eje 4. Competitividad, se ha llevado a cabo la adecuación de la Casa del Rey de Villaumbrales para su conversión en museo y centro de actividades turísticas, con una inversión de 239.800,22 euros. La actuación ha permitido modernizar el espacio expositivo mediante la actualización de su museografía, eliminando antiguos muros y plataformas metálicas de la planta baja para incorporar una representación del trazado del Canal de Castilla que mejora la experiencia de los visitantes.

Asimismo, se han renovado por completo las instalaciones de fontanería, electricidad, climatización y protección contra incendios, adaptándolas a los nuevos usos del edificio, que incorpora además una zona de cafetería y cocina.

El proyecto se ha completado con la eliminación de barreras arquitectónicas y la creación de un aseo adaptado, garantizando la accesibilidad universal y reforzando el papel de la Casa del Rey como un nuevo espacio de referencia para la interpretación y promoción turística del Canal de Castilla.

Por último, en el eje 3. Transición digital, se ha llevado a cabo la digitalización del espacio museístico "Casa del Rey" para museo y centro de actividades turísticas en Villaumbrales con un importe de ejecución de 58.881,22 euros.

Grijota

La actuación de integración del Parque del Canal ha permitido mejorar la conexión entre las dos márgenes del Canal de Castilla y el núcleo urbano, al tiempo que se ha regenerado este espacio como un área de encuentro, ocio y disfrute para vecinos y visitantes y la mejora de la conectividad con las nuevas pasarelas peatonales sobre el canal para dar continuidad al Camino de Sirga y gracias al acondicionamiento de caminos.

El proyecto ha incorporado un sistema de alumbrado público autosuficiente mediante luminarias solares LED, reforzando la sostenibilidad y la eficiencia energética del parque. Asimismo, se han recuperado las zonas verdes mediante la restauración de la pradera natural, nuevas plantaciones y la mejora del sistema de captación para el riego.

La intervención se completa con la creación y adecuación de espacios estanciales equipados con mobiliario urbano y la incorporación de nuevos equipamientos turísticos y recreativos, como una zona de solárium con tumbonas junto al embarcadero y áreas de aparcamiento para bicicletas, favoreciendo el uso del Canal de Castilla como espacio de convivencia, movilidad sostenible y atractivo turístico. El importe de ejecución ha sido de 164.956,64 euros.

Palencia

En el marco del Eje 1. Transición Verde y Sostenible, se llevará a cabo la recuperación de los andenes del Puente de las Arcas (PP-9001), una actuación con una inversión de 79.634,85 euros destinada a mejorar la conexión de los caminos de sirga, reforzar la protección ambiental y poner en valor el paisaje del entorno. El proyecto fomenta la movilidad sostenible, al estar etiquetado con la clasificación climática 075 – Infraestructura para bicicletas, favoreciendo tanto el cicloturismo como el senderismo.

Asimismo, garantizará la continuidad del Camino de Sirga mediante la mejora de los accesos para peatones y ciclistas.

La intervención incluye la creación de terrazas con vegetación, mediante la plantación de especies trepadoras y arbustivas para estabilizar los taludes y mejorar la integración paisajística, además del refuerzo de estas laderas y la optimización del sistema de evacuación de aguas pluviales, incrementando la seguridad y la resiliencia de la infraestructura.