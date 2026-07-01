El PSOE maniobra para subir los sueldos de las Cortes, pero la letrada se lo deniega: el acuerdo PP-Vox de 2022 lo impide

En las Cortes de Castilla y León, el Grupo Socialista ha impulsado una iniciativa para modificar el sistema de dedicaciones exclusivas de los procuradores. Sin embargo, un informe de la letrada mayor de la Cámara, Laura Seseña, ha frenado en seco esta pretensión.

La letrada ha recordado que cualquier cambio requiere alterar el acuerdo de la Mesa alcanzado a principios de legislatura en 2022 entre PP y Vox.

Fuentes parlamentarias consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León confirman los hechos con claridad.

"A finales de mayo piden informe a los servicios jurídicos para ver esa posibilidad y les contestan que tal y como está el acuerdo de Mesa de principios de la legislatura de 2022 es imposible", apuntan.

La letrada mayor emitió un informe el 4 de junio tras una solicitud de los representantes socialistas en la Mesa: la vicepresidenta segunda, Nuria Rubio, y el secretario primero, Daniel de la Rosa. En él se concluye de forma taxativa que no es viable dividir una dedicación exclusiva.

"Al no estar previsto otro tipo de retribución fija y periódica, una plaza de dedicación exclusiva no puede dividirse entre dos procuradores porque se trataría de dos plazas de dedicación parcial", señala literalmente el documento.

Las mismas fuentes añaden que la letrada, en su informe, afirma que “tal y como está establecido el sistema de dedicaciones exclusivas no se puede hacer lo que ellos consultaban, que era la posibilidad de dividir la dedicación exclusiva”.

Y rematan asegurando que “para hacer cualquier modificación, se debe cambiar el acuerdo de la mesa”.

El acuerdo de 2022

El acuerdo de la Mesa de principios de la pasada legislatura fijó el marco actual de retribuciones y dedicaciones exclusivas. Este pacto ha limitado las posibilidades de ampliación del gasto en liberaciones, manteniendo un sistema que prioriza la contención.

La respuesta jurídica a la pretensión del PSOE ha sido clara y sin ambigüedades.

El informe de la letrada mayor no solo cierra la puerta a la división de plazas, sino que recuerda alternativas ya utilizadas en legislaturas anteriores: asignar temporalmente la dedicación exclusiva completa a diferentes procuradores del mismo grupo, rotándola a lo largo del año.

De esta forma se alcanza el objetivo de más presencia sin crear plazas adicionales ni elevar el coste. Cualquier otra fórmula que implique un aumento del gasto requeriría, según el dictamen, modificar expresamente el acuerdo de la Mesa.

Algo que, con la actual correlación de fuerzas y el compromiso PP-Vox, resulta altamente improbable

Mientras el PSOE busca fórmulas para reforzar su equipo con más procuradores liberados, el marco jurídico vigente −respaldado por el acuerdo de 2022− actúa como barrera. La letrada ha hablado con claridad: sin cambio en el pacto de la Mesa, no hay subida posible.