Las Cortes de Castilla y León aprueban una declaración institucional impulsada por Vox en solidaridad con Venezuela

Las Cortes de Castilla y León han aprobado este martes una declaración institucional impulsada por el Grupo Vox en solidaridad con el pueblo venezolano y los españoles residentes en Venezuela tras los terribles terremotos que han dejado hasta ahora más de 1.400 fallecidos.

La declaración institucional, que será leída por el presidente de la Cámara, Francisco Vázquez, al inicio del pleno del Procurador del Común de este martes, recuerda que "el pasado 24 de junio, dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 sacudieron diversas regiones de Venezuela".

"Afectando con especial gravedad a la franja costera de La Guaira y al norte de Caracas, donde varias fallas activas amplificaron las sacudidas", señala.

Y apunta que "esta catástrofe natural ha provocado una profunda tragedia humanitaria, dejando hasta ahora más de 1.400 personas fallecidas, entre ellas al menos 17 españoles, miles de heridos y desaparecidos, así como importantes daños materiales que han destruido hogares e infraestructuras estratégicas".

"Venezuela es una nación hermana de España. Nos unen profundos lazos históricos, culturales y humanos. Por ello, el sufrimiento de su pueblo ante esta catástrofe se siente también con especial cercanía en nuestra Comunidad", añade.

Por ello, las Cortes de Castilla y León "manifiestan su total solidaridad con el pueblo venezolano y con los españoles residentes en Venezuela ante las terribles consecuencias del terremoto, haciendo extensivo su afecto y cercanía a todos los ciudadanos venezolanos que residen en Castilla y León".

Además, "trasladan su más sentido pésame y acompañamiento a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como el deseo de una pronta y completa recuperación para todos los heridos".

Y "expresan su apoyo a cuantas actuaciones de cooperación y ayuda humanitaria se impulsen para contribuir al rescate de las víctimas, a la atención de las personas afectadas y a la recuperación de las zonas damnificadas".