Valladolid recoge material humanitario para Venezuela y la Junta habilita apoyo psicológico a través del 012

El alcalde de Valladolid ha visitado hoy el centro de recogida de material para ayudar a los damnificados por el terremoto de Venezuela

Valladolid y Castilla y León miran estos días hacia Venezuela con el corazón encogido.

Los terremotos registrados el pasado miércoles, 24 de junio, en el norte del país han dejado ya más de 1.400 fallecidos, miles de heridos y decenas de miles de desaparecidos.

Una tragedia que se siente también a miles de kilómetros, entre las familias venezolanas que viven en Castilla y León y que siguen con angustia las noticias que llegan desde su país.

En Valladolid, la respuesta no se ha hecho esperar.

La Asociación de Venezolanos en Valladolid (Asveva) ha puesto en marcha este fin de semana una recogida de ayuda humanitaria para enviarla a los afectados por la catástrofe.

El punto de recogida está situado en la sede de la organización Ropero Amigo, en la Plaza Marqués de Suances, en el Barrio España.

Allí se están acumulando alimentos, agua, ropa, medicamentos, material de primeros auxilios, productos de higiene, alimentación infantil, baterías, linternas y otros artículos de primera necesidad.

También se están recogiendo donativos para poder afrontar los gastos del envío de todo el material hasta Venezuela.

La campaña, impulsada por Asveva y presidida por Julianny Durán, comenzó este sábado por la tarde y continuará durante la jornada de este domingo, en horario de 10.30 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas.

Hasta allí se ha acercado este domingo el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, acompañado por los concejales Rodrigo Nieto y Mayte Martínez, para mostrar su apoyo a la comunidad venezolana y a la labor que está realizando la asociación.

Desde el PP del Ayuntamiento de Valladolid han resumido el espíritu de la jornada con una frase: “En los momentos más difíciles, la solidaridad no entiende de distancias”.

La Junta de Castilla y León también ha activado recursos para acompañar a las familias venezolanas que residen en la Comunidad.

Ayuda psicológica a través del 012

A partir de este lunes, todas aquellas que lo necesiten podrán solicitar ayuda psicológica a través del teléfono 012.

El objetivo es ofrecer apoyo a quienes están viviendo días de enorme incertidumbre por la situación de sus familiares, amigos y allegados en Venezuela.

Además, desde la Agencia de Protección Civil y Emergencias de Castilla y León recuerdan que sigue operativo el teléfono 900 20 30 54 de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), habilitado para consultas relacionadas con los terremotos.

El Barrio España se ha convertido durante este fin de semana en un pequeño puente solidario con Venezuela.

Vecinos, entidades y representantes públicos se han volcado con una recogida que busca transformar la preocupación y el dolor en ayuda concreta para quienes lo han perdido todo al otro lado del Atlántico.