Castilla y León se vuelca con Venezuela: bares solidarios, ayudas de los ayuntamientos y campañas de emergencia

El pub La Perla del Caribe de León organiza una recogida de artículos de primera necesidad y alimentos para Venezuela Campillo ICAL

Castilla y León ha respondido con una amplia movilización institucional y social tras el doble terremoto que sacudió Venezuela el pasado 24 de junio y que, hasta el momento, ha dejado al menos 235 fallecidos, más de 4.300 heridos y miles de personas sin hogar.

A las muestras de solidaridad de la Junta, los ayuntamientos y las Cortes autonómicas se suman las iniciativas impulsadas por entidades sociales, organizaciones humanitarias y la propia ciudadanía para hacer llegar ayuda a las zonas más castigadas por la catástrofe.

Los dos seísmos, de magnitudes 7,5 y 7,2, provocaron importantes daños en viviendas, hospitales, centros educativos e infraestructuras básicas, especialmente en el norte del país.

La destrucción ha obligado a miles de familias a abandonar sus hogares mientras continúan las labores de rescate y la evaluación de los daños.

La falta de agua potable, la interrupción de la asistencia sanitaria y la paralización de la actividad educativa agravan una emergencia humanitaria que mantiene en alerta a las organizaciones internacionales.

En este contexto, el portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, reconoció este viernes que el Ejecutivo autonómico todavía no dispone de información sobre la situación de los castellanos y leoneses que puedan encontrarse en Venezuela.

El consejero admitió las dificultades para obtener datos debido a la compleja situación que atraviesa el país y calificó de "preocupante" la información que llega desde la zona afectada.

Fernández Carriedo aseguró, además, que la Junta pone todos sus recursos a disposición de la Embajada de España, el Consulado, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Ministerio de Asuntos Exteriores para colaborar en todo aquello que sea necesario durante la emergencia.

El pub La Perla del Caribe de León organiza una recogida de artículos de primera necesidad y alimentos para Venezuela Campillo ICAL

La respuesta de las administraciones locales no se ha hecho esperar. El Ayuntamiento de Salamanca aprobó una ayuda humanitaria de 10.000 euros que será canalizada a través de Cruz Roja para contribuir a los envíos de emergencia destinados a la población afectada.

Además, como gesto simbólico de solidaridad, la fuente de la Puerta de Zamora permanecerá iluminada desde este viernes y hasta el domingo con los colores de la bandera venezolana.

El Consistorio salmantino también ha convocado para el próximo lunes, a las 12.00 horas, un minuto de silencio en la Plaza Mayor en recuerdo de las víctimas mortales, en apoyo a sus familiares y amigos, con el deseo de la pronta localización de las personas desaparecidas y en solidaridad con quienes han perdido sus hogares.

También el Ayuntamiento de Valladolid ha aprobado una ayuda extraordinaria de 10.000 euros con cargo a la partida municipal destinada a emergencias y catástrofes.

La aportación será gestionada por UNICEF, organización presente en Venezuela desde hace décadas y que ya trabaja sobre el terreno atendiendo a la población afectada, especialmente a la infancia.

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, trasladó la solidaridad de la ciudad con el pueblo venezolano y destacó el compromiso del Consistorio con la cooperación internacional y la ayuda humanitaria ante situaciones de emergencia. La actuación se enmarca en el III Plan de Cooperación para el Desarrollo 2025-2028, que contempla una línea específica para responder con rapidez a crisis humanitarias.

Solidaridad

Desde el ámbito social, Cáritas Burgos ha activado de inmediato su respuesta de emergencia con una primera aportación de 10.000 euros destinada a apoyar las labores de atención a los damnificados. La entidad diocesana se suma así a la campaña impulsada por Cáritas Española tras la petición de ayuda realizada por Cáritas Venezuela.

Además del envío económico, Cáritas Burgos ha habilitado un canal de donaciones para que particulares y colaboradores puedan contribuir a la respuesta humanitaria mediante aportaciones económicas.

Por su parte, Cáritas Española ha comprometido una ayuda inicial de 300.000 euros procedente de su programa de Emergencias mientras continúa evaluando nuevas actuaciones junto a socios, donantes e instituciones públicas y privadas.

La colaboración entre Cáritas España y Cáritas Venezuela se mantiene desde hace casi treinta años.

De hecho, recientemente había concluido la formación de cuarenta líderes comunitarios en un proyecto de prevención y reducción de riesgos frente a desastres naturales en La Guaira, una de las zonas más castigadas por los terremotos.

En estos momentos, las Cáritas diocesanas de las áreas afectadas trabajan en la evaluación de daños personales y materiales y coordinan la distribución de ayuda urgente a través de centros de acopio nacionales y diocesanos.

La solidaridad también está llegando desde la ciudadanía.

En León, el pub La Perla del Caribe, en colaboración con el restaurante La Llanera Madrid, ha organizado una campaña de recogida de alimentos no perecederos, productos de higiene, material sanitario y herramientas de emergencia para enviar ayuda a los afectados.

La iniciativa, desarrollada durante dos jornadas, pretende responder a las necesidades más urgentes de una población que, según explican sus impulsores, "lo ha perdido todo", con hospitales colapsados y numerosas zonas incomunicadas.

Entre los productos solicitados figuran conservas, leche en polvo, frutos secos, material de primeros auxilios, medicamentos básicos, linternas, baterías, radios, mascarillas y artículos de higiene personal.

En las Cortes

A las iniciativas de ayuda se han sumado también las Cortes de Castilla y León. La Cámara autonómica guardó un minuto de silencio al inicio de la sesión constitutiva de la Diputación Permanente en memoria de las víctimas mortales y como muestra de solidaridad con el pueblo venezolano.

El presidente de las Cortes, Francisco Vázquez, propuso el homenaje a los miembros del órgano parlamentario antes del inicio de la sesión, un gesto que simboliza el respaldo institucional de la Comunidad ante una de las mayores tragedias naturales registradas en Venezuela en los últimos años.