Mañueco manda un mensaje a Venezuela: “Ahora toca salvar vidas y reconstruir esperanza”

Minuto de silencio en recuerdo de las víctimas de los terremotos de Venezuela, convocado por la FEMP JCYL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha encabezado este lunes, junto a varios miembros de su Ejecutivo, el minuto de silencio celebrado en la sede de la Presidencia en recuerdo de las víctimas de los terremotos registrados en Venezuela.

La concentración se desarrolló en respuesta a la convocatoria realizada por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Tras el homenaje, Fernández Mañueco trasladó un mensaje de apoyo a través de su cuenta personal en la red social X, donde aseguró que "el silencio nos ha unido al dolor de Venezuela".

El presidente autonómico expresó la solidaridad de la Junta con "las víctimas, sus familias, los castellanos y leoneses que viven allí y los venezolanos de Castilla y León". Asimismo, subrayó que "ahora toca salvar vidas y reconstruir esperanza" y garantizó que "la Junta de Castilla y León estará a vuestro lado".

En el minuto han estado presentes los dos vicepresidentes, tanto Carlos Pollán como Isabel Blanco.

La muestra de solidaridad también tuvo reflejo en la provincia de Palencia. El Ayuntamiento y la Diputación provincial guardaron sendos minutos de silencio en apoyo a las víctimas y al pueblo venezolano, secundando igualmente la convocatoria de la FEMP.

La alcaldesa de Palencia, Miriam Andrés, trasladó su pésame a los familiares de las víctimas y puso de relieve los lazos históricos que unen a la ciudad con Latinoamérica. "Mostrar ese arraigo que nos une con toda América Latina y especialmente también con ese pueblo venezolano", señaló en declaraciones recogidas por Ical.

Andrés confió además en que "cada vez sean menos los fallecidos que se encuentren bajo los escombros" y trasladó sus condolencias tanto a las familias de las víctimas venezolanas como a los españoles fallecidos en la catástrofe.

Asimismo, la Diputación de Valladolid aprobará una ayuda extraordinaria de 30.000 euros destinada a apoyar a la población afectada por el terremoto que ha golpeado a Venezuela y que ha provocado graves daños materiales y una importante crisis humanitaria.

Minuto de silencio guardado en la Diputación de Valladolid

La aportación económica se canalizará a través de UNICEF, organización con amplia experiencia en la atención de emergencias internacionales, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida y eficaz para cubrir las necesidades más urgentes de la población, especialmente de la infancia y las familias más vulnerables. Una propuesta centrada en suministros de agua, saneamiento e higiene para las familias, con el fin de prevenir brotes de enfermedades e infecciones.