Primer pleno de las Cortes: el Procurador del Común desea a los políticos que "acierten" en el inicio de la nueva legislatura

Las Cortes de Castilla y León han celebrado este martes el primer pleno de la XII Legislatura, una sesión de especial relevancia institucional en la que el Procurador del Común ha presentado ante la Cámara su Informe Anual sobre la actividad desarrollada en 2025 por esta institución.

El Procurador del Común, Tomás Quintana, ha expresado su deseo de que los procuradores y miembros del gobierno de la Junta "acierten en el ejercicio de sus responsabilidades" en este inicio de legislatura.

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha lamentado la "poca valentía" del portavoz socialista, Carlos Martínez, en el pleno y ha cargado contra el "catastrofismo" del PSOE, que ha denunciado que el informe es el "espejo" de las consecuencias de la gestión de Mañueco.

El portavoz de Vox, David Hierro, ha asegurado que las soluciones a las demandas de la ciudadanía se encuentran en el acuerdo de Gobierno entre su formación y el PP.

2.206 quejas

Quintana ha abierto su intervención ante el pleno de las Cortes para presentar el informe anual de 2025 con esta alusión ya que, ha asegurado, que lo hacía desde el convencimiento de que ello ha de redundar en beneficio de las personas de Castilla y León.

A continuación, el procurador del Común ha expuesto que han sido 6.267 las personas que se han dirigido a la institución propia de la Comunidad para presentar sus quejas, lo que ha dado lugar a la apertura y tramitación de otros tantos expedientes.

No obstante, se han computado 2.206 quejas, ya que 4.078 expedientes han sido tramitados como consecuencia de la presentación de 17 reclamaciones múltiples. A todo ello se han unido 143 actuaciones promovidas de oficio.

1.333 resoluciones

Igualmente, se han dictado 1.333 resoluciones, de las que 230 han dado lugar al archivo de los expedientes y en 1.103 han generado recomendaciones o sugerencias a las administraciones.

A fecha de 28 de febrero de 2026, se habían recibido 865 contestaciones, correspondientes al 78,42% de las resoluciones emitidas.

De ellas, han sido aceptadas las formuladas en 730 ocasiones (el 84,39% de ellas), de las cuales 650 lo fueron en su totalidad (el 75,14%) y 80 parcialmente (el 9,25%).

En cambio, han sido rechazadas en 135 casos, que representan el 15,61% de las contestaciones recibidas.

Sobre las quejas registradas, se han emitido 1.009 resoluciones, de las que 819 contenían recomendaciones, sugerencias o recordatorios.

Con referencia ahora a las actuaciones de oficio, a lo largo de 2025, se han dictado 324 resoluciones dirigidas a las correspondientes administraciones o entidades públicas. Mediante 284 resoluciones formulamos recomendaciones, de las que han sido aceptadas el 96,35%.

Contaminación y listas de espera

El Procurador del Común ha apreciado la existencia de un "problema estructural" de contaminación de las aguas por nitrato o arsénico en pequeños municipios de todas las provincias de Castilla y León, debido a su "reiteración" y "extensión territorial".

Quintana ha asegurado que el abastecimiento de agua potable fue el pasado año la materia que mayor número de quejas y actuaciones de oficio concentró.

Y ha recordado que se incoaron 98 expedientes de oficio, con objeto de constatar la existencia de contaminación en los suministros.

El Procurador del Común ha reclamado también que se pongan en marcha medidas para "agilizar" las listas de espera, ya que argumentó que la "excesiva demora" no se corresponde con el derecho y las expectativas de las personas a recibir una atención sanitaria "adecuada".

Una institución "esencial"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha asegurado que el Procurador del Común "es una institución esencial para proteger los derechos de los castellanos y leoneses y mejorar nuestras administraciones".

"Gracias a Tomás Quintana y a todo su equipo por el trabajo, el rigor y la vocación de servicio a Castilla y León", ha publicado en su cuenta personal de la red social X.

Por otra parte, el Grupo Popular y el Grupo Socialista han eludido comprometer ante el pleno de las Cortes la renovación de las instituciones propias, entre ellas el Procurador del Común que tiene el mandato caducado desde 2022.

No obstante, Vox ha dejado esta cuestión en manos de ambos y los integrantes del Grupo Mixto −UPL, Soria YA y Por Ávila−han reclamado que se aborde ya, si bien han confiado en que después del verano se abra de nuevo el proceso, tras el intento fallido de principios de 2023.

El "catastrofismo socialista"

La portavoz del Grupo Popular, Leticia García, ha lamentado la "poca valentía" del portavoz socialista, Carlos Martínez, en el pleno del Procurador del Común y ha cargado contra el "catastrofismo" del PSOE.

García ha cuestionado la ausencia de Martínez, que no ha intervenido en el debate, siendo sustituido por la portavoz adjunta socialista, Patricia Gómez Urbán.

"O su grupo quiere poner coto a la escalada de declaraciones comprometidas de los últimos días o está muy ajetreado el señor Martínez como para leer los más de 600 folios de la memoria", ha afirmado la portavoz popular.

García ha acusado al PSOE de utilizar "su habitual repertorio perezoso, carente de verdad, sobre la gestión de la Junta" y ha respondido directamente a Gómez Urbán.

"Los datos del Procurador del Común desmienten, señora Gómez, sus declaraciones punto por punto. Los datos no engañan. Por mucho que se empeñe usted en buscar fallos de funcionamiento que sean más cercanos a sus tesis políticas, los datos no mienten", ha apuntado.

El "espejo" de Mañueco

La viceportavoz del Grupo Socialista, Patricia Gómez Urbán, por su parte, ha asegurado que el informe del Procurador del Común relativo al año 2025 es el "espejo" de las consecuencias de la gestión de Mañueco al frente de la Junta.

Según ha censurado, lo recogido en el informe se contradice con el esfuerzo que dedica la Junta de Castilla y León a construir un relato "de éxito" sobre su gestión, en lugar de "trabajar por resolver algunos de los problemas que el procurador del Común lleva años señalando".

Asimismo, Gómez Urbán ha sostenido que el informe dice a la Junta "lo que no quiere o no le gusta escuchar" y muestra una "contradicción demoledora" con un Gobierno instalado, en su opinión, en una "autocomplacencia permanente".

"Aparecen los mismos problemas una y otra vez", ha apuntado.

Las "soluciones" del pacto

El portavoz de Vox, David Hierro, por el contrario, ha destacado el acuerdo de Gobierno alcanzado entre su formación y el PP y ha asegurado que las soluciones y las respuestas a las demandas de la ciudadanía se encuentran en ese pacto.

"Ahora toca cumplir para que las respuestas se conviertan en soluciones", ha afirmado, remarcando que el acuerdo de Gobierno vendrá "a solucionar la mayoría de las quejas y demandas de la ciudadanía".

Además, se ha referido al problema del abastecimiento de agua potable y ha apuntado que es necesaria la elaboración de un Plan Hidrológico Nacional que garantice este servicio básico en todo el territorio.

Además, ha recordado que el acuerdo de Gobierno entre PP y Vox en Castilla y León contempla "numerosas medidas" para modernizar y mejorar las infraestructuras hídricas de la Comunidad.