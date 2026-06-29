Castilla y León registra la menor tasa de violencia machista de España: casi siete puntos menos que la media nacional

Una manifestación feminista en la ciudad de Segovia por el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo de 2019 Nacho Valverde ICAL

Castilla y León cuenta con la tasa más baja de víctimas de violencia de género de España, con 11,4 por cada 10.000 mujeres frente a una media nacional de 18,1, casi siete puntos más.

El número de denuncias por víctimas de violencia de género en Castilla y León aumentó un 1,37% en el primer trimestre del año, hasta totalizar 1.480, 20 más que en los tres primeros meses del año precedente.

Esta evolución contrasta con el incremento del 6,36% del conjunto de España, donde se contabilizaron 50.911 denuncias, según el Informe anual sobre violencia de género publicado este lunes por el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Igualmente, el número de mujeres víctimas por este tipo de violencia que se presentaron ante los juzgados aumentó un 3,26%, con un total de 1.392, mientras que en el conjunto de España subió un 3,75% hasta las 45.220.

Por el contrario, descendieron las órdenes de protección dictadas por los tribunales, dado que en la Comunidad se incoaron 436, un 1,6% menos, mientras que a nivel nacional el comportamiento fue similar y se registró un descenso del 1,56%.

La tasa más baja

En cuanto a la tasa de mujeres víctimas de violencia de género, Castilla y León cuenta con la tasa más baja de víctimas, con 11,4 por cada 10.000 mujeres, frente al 11,1 por ciento de hace un año, mientras que la media nacional se sitúa en 18,1.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una tasa de 28,7; Navarra, con 24,5; Comunidad Valenciana, con 23; Madrid y Murcia, con 21,2; y Andalucía, con 18,8.

Además de en Castilla y León, las tasas inferiores a la media se registraron en Galicia, con 12,4; Extremadura, con 13,7; Cataluña, con 13,9; Castilla-La Mancha, con 17,4; País Vasco, con 14,5; Cantabria y Asturias, con 14,6; Aragón, con 14,8 y La Rioja, con 15.

Una lectura positiva

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, considera que puede hacerse una lectura positiva del aumento del número de denuncias porque supone que un mayor número de casos son puestos en conocimiento de la Administración de Justicia.

Pero advierte de que no se puede bajar la guardia, pues los datos también reflejan un aumento del número de mujeres que figuran como víctimas en las denuncias (45.220 en todo el país, un 3,75% más que hace un año), una cifra que revela que la violencia de género sigue muy presente en nuestra sociedad.

En este trimestre el porcentaje de denuncias presentadas por las propias mujeres víctimas tanto ante el órgano judicial como en dependencias policiales ha alcanzado el 75,01% del total (hace un año fueron el 70,49 por ciento), un dato que resulta muy positivo para Rojo, pues es imprescindible que las mujeres den el difícil paso de denunciar.

De nuevo, como viene ocurriendo desde que se empezaron a recoger datos, el número de denuncias presentadas por el entorno familiar de la víctima es muy bajo (990, 1,94 por ciento del total).

Por este motivo, la presidenta del Observatorio vuelve a insistir en la necesidad de concienciar a toda la sociedad, no sólo a la familia o al entorno más cercano a la víctima, sobre la importancia de denunciar la violencia de género cuando se tenga conocimiento de un caso.