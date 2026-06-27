Pollán usa el caso de la niña de Treviño y la ambulancia que no llegó desde Vitoria para defender la desregulación

El vicepresidente primero de la Junta, Carlos Pollán, participa en la presentación del proyecto de desregularización de VOX Juan Lázaro ICAL

El vicepresidente primero de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán, ha utilizado este sábado el caso de una niña de tres años fallecida en el Condado de Treviño para defender la necesidad de reducir trabas normativas y avanzar en la agenda de desregulación de Vox.

Durante su intervención en la asamblea general ordinaria de la formación, celebrada en el Auditorio Mutua Madrileña de Madrid, el también consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales se refirió a este episodio como un ejemplo “trágico” de la “desconexión” existente entre normativas autonómicas y nacionales.

Según relató, se solicitó una ambulancia para una niña de tres años en el Condado de Treviño y se pidió al punto más cercano, Vitoria, situado a unos 20 minutos.

Sin embargo, afirmó que la negativa del País Vasco a enviar esa ambulancia obligó a reclamar el recurso desde Burgos.

“Se pidió al sitio más cercano, que era Vitoria, pero la negativa del País Vasco de enviar esa ambulancia, que estaba a 20 minutos, y tener que solicitarla a Burgos, supuso el fallecimiento de la niña”, aseguró Pollán en su intervención.

“Es una cuestión que no se puede asumir y que demuestra a las claras esa desconexión normativa que hay entre las leyes autonómicas y las nacionales”, añadió.

Pollán intervino en la presentación del programa de desregulación de Vox, denominado “¡Al grano! Una vida más fácil”, un documento de 81 páginas con el que la formación plantea reducir trámites, revisar procedimientos, modificar o derogar normas y aliviar lo que considera una “hiperregulación” que afecta a familias, empresas, trabajadores y sectores productivos.

El vicepresidente primero pidió no defraudar a agricultores, jóvenes, familias, empresarios y autónomos que, según dijo, están “muy ilusionados” con la desregulación propuesta por Vox en los gobiernos autonómicos en los que ha entrado a formar parte, entre ellos el de Castilla y León.

“Hay que hacer un esfuerzo. Lo vamos a hacer, desde luego, desde los gobiernos autonómicos”, señaló.

El dirigente leonés defendió que la desregulación será “fundamental para el futuro de este país” y aseguró que Vox tratará de cumplir desde los gobiernos lo prometido en campaña.

“Es raro que los políticos cumplan lo que dicen en campaña cuando están en los gobiernos. No tengan ninguna duda de que nosotros lo vamos a intentar”, afirmó.

Pollán apeló también a la “ilusión” generada, a su juicio, por la llamada “prioridad nacional” y consideró que el hecho de que Vox “sea atacado desde todos los sitios” es “una buena señal”.

“Desregulación hasta el final y prioridad nacional hasta el final”, sentenció.

Derogar tres normas por cada una nueva

Durante su intervención, el vicepresidente primero de la Junta citó los datos incluidos en el programa de Vox para denunciar el exceso normativo en España.

Según señaló, en los últimos 45 años se han aprobado más de 500.000 normas y el 76,6% de la normativa nacional ha emanado de las comunidades autónomas.

En este punto, destacó que Castilla y León es la tercera comunidad con más normas, con el 7,7% del total.

“Creo que con eso se dice todo sobre las dificultades que tienen todos los sectores que se ven afectados por esas normativas”, expuso.

El programa de desregulación de Vox propone, entre otras medidas, derogar “tres normas por cada una que se apruebe”.

La formación plantea que cada nueva ley tenga que identificar en su propio texto qué tres normas vigentes deroga.

También incluye la creación de un buzón de desregulación para recoger propuestas individuales, la puesta en marcha de mesas sectoriales, el uso del silencio administrativo positivo y la declaración responsable como regla general, así como una ley de mercado abierto.

Entre las medidas defendidas por Vox figuran también poner fin a la obligación de cita previa, reducir duplicidades administrativas, aplicar la Inteligencia Artificial a una base de datos única para la Administración y avanzar hacia un único expediente administrativo nacional para las empresas.

Cuentas aprobadas por amplia mayoría

La asamblea general ordinaria de Vox sirvió también para aprobar las cuentas del partido correspondientes al ejercicio de 2025.

Los afiliados al corriente de pago las respaldaron con el 98,2% de los votos.

Según el informe económico, Vox cerró 2025 con un superávit de casi 1,7 millones de euros tras tres años de pérdidas.

La formación obtuvo unos ingresos ordinarios de 16 millones de euros, de los cuales el 74,4% procedieron de fondos públicos y el resto de ingresos privados, principalmente cuotas de afiliados.

El informe recoge también una aportación de dos millones de euros a la Fundación Disenso durante 2025, a los que se suma otro millón transferido en los primeros seis meses de 2026.