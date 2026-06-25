El registro de Soria llega al Senado: el PP cerca a Marlaska por las sospechas de un posible chivatazo a Carlos Martínez

La operación Fuentona llega al Senado. El Grupo Parlamentario Popular ha iniciado una ofensiva política para esclarecer si el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo algún conocimiento o participación en un presunto aviso previo relacionado con el registro efectuado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el Ayuntamiento de Soria.

La portavoz del PP en la Cámara Alta, la abulense Alicia García, ha anunciado el registro de una batería de preguntas dirigidas al Gobierno después de que el exalcalde de Soria y actual secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, afirmara públicamente un día antes de la operación que la Guardia Civil iba a acudir al consistorio para solicitar documentación sobre un supuesto caso de corrupción.

Los populares consideran que estas declaraciones plantean dudas sobre una posible filtración de información reservada.

Según García, si se confirma que hubo algún tipo de advertencia previa a responsables políticos o personas vinculadas al caso, se trataría de un hecho de “extrema gravedad que podría haber comprometido la investigación judicial”.

El registro practicado por la Guardia Civil se prolongó durante cerca de once horas y concluyó con siete detenciones, entre ellas la de la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Soria, considerada una persona de confianza de Carlos Martínez.

La investigación permanece bajo secreto de actuaciones y se centra en presuntos delitos de tráfico de influencias, prevaricación administrativa, falsedad documental, blanqueo de capitales y organización criminal, entre otros.

En las iniciativas registradas, el PP reclama al Ministerio del Interior que aclare si tuvo conocimiento previo de la fecha y el contenido del operativo policial.

Asimismo, solicita información sobre si la Subdelegación del Gobierno en Soria fue informada con antelación y si existió alguna comunicación del registro a miembros del equipo de gobierno municipal.

Los senadores populares también han pedido explicaciones al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico sobre posibles relaciones contractuales o económicas con la empresa Biosfera Soria S.L. o con personas vinculadas a ella, tras la detención de una funcionaria adscrita a dicho departamento en el marco de la operación.

Finalmente, el PP reclama que el Ejecutivo determine si se ha abierto alguna investigación interna para esclarecer “una eventual filtración de información”.

Alicia García sostiene que existen “indicios suficientes” para aclarar lo ocurrido y reclama transparencia por parte del Gobierno sobre un caso que, a juicio de los populares, añade “nuevas sombras” sobre la gestión del Ejecutivo.