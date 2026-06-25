Martínez no pone la mano en el fuego por su concejala: "Cuando traicionan tu confianza, duele; si lo ha hecho, tendrá que pagar"

Carlos Martínez rompe su silencio más de 48 horas después del registro del Ayuntamiento de Soria por la Guardia Civil en el marco de una operación por blanqueo de capitales que ya se ha saldado con siete detenidos.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y alcalde de Soria durante 19 años se ha pronunciado este jueves sobre la conocida como 'Operación Fuentona' y no ha puesto la mano en el fuego por su exconcejala de Comercio Yolanda Santos, una de las detenidas.

"Cuando alguien de tu entorno traiciona la confianza, lógicamente duele, pero si la ha hecho, pues la tendrá que pagar, si hay un ilícito lo tendrá que pagar", ha afirmado Martínez.

El secretario general del PSOECyL ha asegurado que se enteró del registro del Ayuntamiento a las 9:22 horas del martes y que no recibió ningún "chivatazo", ha recordado que ni él ni el Consistorio "son objeto de investigación" y ha acusado a PP y Vox de "enfangar".

"Se circunscribe a una exconcejala"

"Ni yo ni el Ayuntamiento de Soria somos causa ni objeto de investigación ni de acusación alguna por parte de ninguna institución. En este fango en el que tanto le gusta moverse a PP y Vox intentan hacer que se salpique todo esto", ha afirmado.

Y ha asegurado que "lo que hoy se está investigando se circunscribe a una ya exconcejala del Ayuntamiento de Soria y a personas de su entorno".

Martínez ha denunciado que PP y Vox están "intentando extender esa mancha de aceite para salpicar la honorabilidad" del Ayuntamiento y de él mismo.

"No voy a permitir que el fango siembre la más mínima duda sobre la gestión del Ayuntamiento de Soria ni de los 20 años de honestidad y rendición de cuentas", ha afirmado.

"No ha habido chivatazo"

El secretario general del PSOECyL ha asegurado que recibió un mensaje de WhatsApp del Gabinete de la Alcaldía de Soria a las 9:22 del martes y ha negado el supuesto "chivatazo" a través del cual se habría enterado el lunes del registro.

"Me instaban a ponerme en contacto con ellos, minutos después me pongo contacto con ellos, me pasan con el alcalde, Javier Antón, y me dice que la Guardia Civil ha entrado a solicitar determinada información sin conocer a qué departamento iba a afectar", ha señalado.

Y ha afirmado que le trasladó que "se ponía a disposición para trasladar toda la información y toda la colaboración".

"Es ahí cuando yo tengo conocimiento del caso. No ha habido chivatazo, no ha habido ninguna comunicación conmigo por parte de nadie hasta las 9:22 del martes cuando la Guardia Civil ya estaba entrando en el Ayuntamiento y requiriendo información", ha apuntado.

Martínez ha defendido que "apenas 12 horas después" del inicio del registro, el Ayuntamiento "retiró las competencias delegadas en Yolanda Santos" y que el partido llevó a cabo la suspensión cautelar de militancia.

"He escuchado a la vocera de Mañueco intentando enfangar todo partiendo de premisas falsas. Dejen de inventarse querellas que son absolutamente absurdas", ha afirmado.

Y ha asegurado que en el Ayuntamiento de Soria "nadie ha destruido ni un papel ni un ordenador a martillazos". "Pido disculpas a los vecinos y vecinas de Soria por encontrarse en esta situación pero ni yo ni el Ayuntamiento somos objeto de investigación alguna", ha insistido.

"Blanquear, blanquean poco"

El líder del PSOECyL ha asegurado que "cuando alguien de tu entorno traiciona confianza lógicamente duele" y que "duele estar en esta situación que da una herramienta a la derecha para intoxicar".

"También me duele por la propia Yolanda porque Soria es un pueblito y nos conocemos todos y hablan de que pertenece a una organización criminal de blanqueo de capitales cuando la empresa organiza talleres ambientales y factura 50.000 euros", ha apuntado.

Y ha asegurado que "blanquear, blanquean poco y criminal, poco criminal". "Pero que se investigue. Las condenas previas y anticipadas hacen mucho daño", ha afirmado.

Martínez ha señalado que Santos ha sido de su confianza "como el resto de concejales" y ha asegurado que, cuando entró a formar parte del equipo de Gobierno municipal, le dijeron que no podía seguir formando parte de la empresa.

"Éramos plenamente conscientes de que tenía una empresa de dos autónomos y yo le digo nada más entrar a formar parte del equipo de Gobierno que si quería seguir trabajando con esa empresa desde el Ayuntamiento ella no podía seguir formando parte de la misma", ha asegurado.

Y ha afirmado que "así lo hizo". "En su declaración de bienes de 2019 dice que no forma parte y si finalmente está, si la ha hecho que la pague, tolerancia cero", ha apuntado, señalando que no ha hablado personalmente con ella tras su detención.

Martínez ha insistido en que "son facturaciones de 40.000 o 50.000 euros al año" y que "es difícil un blanqueo de capitales y una organización criminal con esa facturación".

"Quiero expresar mis dudas. Ha sido una buena concejala de Comercio y si ha sobrepasado líneas que no tiene que sobrepasar y la ha hecho pues la tendrá que pagar, si hay un ilícito lo tendrá que pagar. Todos los contratos están auditados y fiscalizados", ha afirmado.

Comunicación al alcalde

El líder del PSOECyL ha asegurado no poder negar que el alcalde, Javier Antón, no supiese del registro el lunes, después de que PP y Vox asegurasen que lo trasladó así en la Junta de Portavoces del Ayuntamiento. "Lo que no sé es como", ha afirmado.

"A ver si nos sorprendemos y en vez de ser un chivatazo es una comunicación oficial. Nadie es tan tonto como para contar un chivatazo en Junta de Portavoces, a lo mejor lo más sencillo es que esto viene de cauce oficial", ha añadido.

Además, ha vinculado a un "error en la interpretación" que el diario El País publicase que él tuvo conocimiento el lunes del registro. "En ningún momento traslado que tengo conocimiento", ha afirmado, y ha concluido señalando que "nada teme el que nada ha hecho".