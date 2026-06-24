Yolanda Santos, la concejala de Soria bajo la lupa de la UCO: expresidenta de los hosteleros y experta en trufas y setas

Viendo el perfil de María Yolanda Santos, la concejala del Ayuntamiento de Soria detenida, estaba claro que su trayectoria iba a estar relacionada con el Medio Ambiente.

Ingeniera técnica agrícola y monitora educadora ambiental, siempre ha estado vinculada durante años a la promoción del patrimonio natural soriano y al desarrollo de iniciativas de turismo sostenible, pero sobre todo, con la bandera de la micología.

Así, durante años ha construido buena parte de su carrera profesional en torno a la divulgación medioambiental, la gestión de los recursos naturales y la puesta en valor del territorio como motor de desarrollo económico.

Hasta que la investigación de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, apoyada por efectivos de la Unidad Central Operativa (UCO) lo ha cambiado todo este pasado martes.

Actualmente la concejala de Turismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Soria, Santos es una de las figuras más visibles en la estrategia municipal orientada a consolidar la capital soriana como destino de referencia en turismo de naturaleza y micoturismo.

Sobre todo dando visibilidad a Soria Gastronómica, la joya de la corona de la ciudad soriana, donde se dan cita los mejores restauradores del mundo.

Desde su llegada al equipo de Gobierno municipal, ha defendido un modelo basado en la sostenibilidad, la identidad local y la conexión entre naturaleza, gastronomía y cultura.

Su vinculación con el sector turístico y medioambiental se remonta mucho antes de su entrada en la política institucional.

Entre 2004 y 2008 trabajó como responsable del departamento técnico de Amatex S.A. y posteriormente desarrolló labores de educación ambiental.

Durante más de una década estuvo ligada a Biosfera Soria S.L., empresa especializada en actividades relacionadas con la naturaleza y la interpretación del territorio, donde desempeñó funciones como guía de naturaleza, así lo señala en su Linkedin, y llegó a formar parte de su estructura societaria y de gestión.

Biosfera Soria S.L. es precisamente la empresa donde la Guardia Civil, a través de la UCO y de la Policía Judicial, ha puesto sus ojos para saber qué está ocurriendo en el Ayuntamiento de Soria.

Paralelamente, entre 2012 y 2022 presidió la Agrupación Soriana de Hostelería y Turismo (ASOHTUR), una etapa en la que participó activamente en la promoción de la oferta turística provincial y en el impulso de iniciativas ligadas a la riqueza micológica de la provincia.

Desde la Concejalía de Turismo y Medio Ambiente ha impulsado actuaciones relacionadas con la movilidad sostenible, la conservación de espacios naturales y la valorización de los recursos micológicos.

Ahora la trayectoria política de Santos atraviesa ahora su momento más complejo. La concejala ha sido detenida en el marco de una operación desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, bajo dirección judicial y de la Fiscalía, en una investigación relacionada con presuntas adjudicaciones irregulares a una empresa con la que mantuvo vínculos profesionales y societarios en el pasado.

Los otro cinco detenidos ya están en libertad, ella se mantiene tras la decisión tomada por el juez este miércoles.

La investigación trata de esclarecer si existió algún tipo de incompatibilidad o conflicto de intereses en la adjudicación de contratos municipales.

La empresa

Según la información conocida hasta el momento, los hechos investigados se centran en la relación entre el Ayuntamiento de Soria y Biosfera Soria S.L., sociedad de la que Santos fue administradora y accionista antes de incorporarse al Gobierno municipal.

La actual concejala de Comercio, Turismo y Medio Ambiente poseyó en su día un 33% del capital de Biosfera Soria y ejerció como administradora solidaria de la sociedad.

Su salida formal de la dirección de la empresa se produjo en 2019, coincidiendo con su incorporación al equipo de gobierno municipal durante el mandato del entonces alcalde socialista Carlos Martínez.

La sociedad fue registrada el 9 de octubre de 2007. Su administradora única es Ángela Blázquez Casado, aunque a lo largo de los años se fueron incorporando otros nombres a la estructura de administración.

Entre ellos figuran Marta Viu Cuerda, como administradora solidaria en 2010; Yolanda Santos Grande, en junio de 2019; y Araceli Soler Garijo y María Cristina Martínez Narro, también como administradoras solidarias, en agosto de 2020.

Posteriormente, la administración de la sociedad pasó a manos de otra de las detenidas en la operación y, desde agosto de 2020, figura como administradora única Ángela Blázquez.

Como curiosidad, en su declaración de incompatibilidades de 2023, su segunda legislatura, no incluyó que era monitora, algo que sí hizo en 2019.

En su declaración de bienes habla de una vivienda urbana, en nuda propiedad con un 4,17% de participación adquirida en 1997 tasada en 53.466 euros.

La investigación deberá aclarar ahora si la desvinculación formal de Santos respecto de la empresa fue suficiente para cumplir las exigencias legales en materia de incompatibilidades.

Dicho de otro modo: si una concejala que había sido administradora y accionista de una sociedad podía formar parte de un Gobierno municipal que adjudicaba contratos a esa misma empresa.

Por el momento, la causa se encuentra en fase de instrucción y será la autoridad judicial la que determine si existen responsabilidades penales o administrativas. Mientras tanto, la concejala mantiene la presunción de inocencia que ampara a cualquier investigado.

Aunque el Ayuntamiento de Soria acordó ayer , con carácter cautelar, suspender las delegaciones de Santos después de conocerse los hechos que están siendo investigados por la autoridad judicial.

El Consistorio justificó la medida en su voluntad de garantizar la máxima transparencia y colaborar plenamente con la Administración de Justicia durante el desarrollo de las diligencias.