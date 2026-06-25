Las 48 horas de Carlos Martínez en Marruecos en la mayor crisis del PSOE en Soria: su revelación sobre el chivatazo acaba en querella

Carlos Martínez no podía empezar peor su nueva vida política en Castilla y León. El hombre llamado a reconstruir el PSOECyL tras la etapa de Luis Tudanca, el dirigente que acaba de asumir el papel de líder de la oposición en las Cortes y que había convertido Soria en su principal aval de gestión, ha visto cómo su antigua fortaleza quedaba tomada durante 11 horas por la Guardia Civil.

Allí, agentes de la Policía Judicial examinaron documentos, requisaron equipos y desarrollaron un registro de 11 horas en el marco de una operación que se saldó este martes con siete detenidos en Soria y Madrid, en una investigación relacionada con presuntos delitos de blanqueo de capitales y organización criminal durante los sucesivos mandatos de Martínez.

Quiso la casualidad que la operación policial, que dejó en shock a la clase política y a los vecinos de la capital soriana, sorprendiera a Carlos Martínez en Tánger, Marruecos, donde participaba en el Foro de Ciudades Intermedias, en el marco del VIII Congreso Mundial de United Cities.

Pero lo llamativo no fue la ausencia, sino el silencio guardado durante toda la jornada.

El secretario general del PSOE de Castilla y León rehusó pronunciarse tanto en sus redes sociales como ante los medios de comunicación, a excepción de un medio nacional afín, al que aseguró, según la información publicada, que supo "que iría la Guardia Civil al consistorio a pedir documentación sobre un posible caso de delito leve de tráfico de influencias".

La declaración corrió como la pólvora. Si el líder socialista conocía que la Guardia Civil iba a acudir al Ayuntamiento de Soria en una operación judicial declarada secreta, la pregunta política era inmediata: quién le informó, cuándo y con qué alcance.

La frase abrió una sombra inquietante sobre una actuación policial ordenada por el juzgado.

Porque cualquier conocimiento previo de una diligencia de este tipo puede comprometer la propia investigación, facilitar la ocultación de posibles pruebas o erosionar el secreto de las actuaciones. De hecho, no se trataba solo de una explicación torpe, sino de una metedura de pata con consecuencias políticas evidentes.

El Partido Popular no ha tardado en pedir explicaciones a Martínez para que aclarase si conocía o no la operación policial antes de producirse.

Incluso Miguel Tellado llevó el asunto al Congreso en la tensa sesión de hoy. Vox ha ido más allá y ha presentado una querella contra Martínez para saber si hubo chivatazo y de dónde pudo salir la información.

No fue hasta cerca de las diez de la noche cuando el líder socialista se pronunció sobre lo que estaba sucediendo en el consistorio soriano.

Lo hizo, sobre todo, para desmentir que hubiera sido avisado del registro con antelación y para negar que conociera previamente el alcance del operativo.

Esa aclaración obligó al periodista de El País, quien publicó las declaraciones, a rectificar la información inicial y a sustituir la referencia temporal de “ayer” por “esta mañana”.

El alcalde también lo sabía

Sin embargo, anoche se conocía que, efectivamente, había conocimiento sobre el registro un día antes. Los portavoces del PP y el PSOE aseguran que el alcalde, Javier Antón, les ha reconocido este miércoles que supo el lunes a las 13.00 horas que se iba a llevar a cabo en dependencias municipales. Lo que dejaría en evidencia el desmentido hecho por Carlos Martínez negando la mayor.

La operación, bautizada como Fuentona - el manantial natural que da origen al río Abión en un paraje declarado monumento natural y convertido en uno de los símbolos de Soria- se ha saldado con siete detenidos, entre ellos Yolanda Santos, concejala de Medio Ambiente, Comercio y Turismo.

La edil estuvo ligada en el pasado a la empresa Biosfera Soria S.L., que está en el foco de la investigación por sus contratos con el Ayuntamiento soriano.

Expectación en el exterior de la Audiencia provincial de Soria durante la declaración ante el juez de la concejala Yolanda Santos.jpg Concha Ortega ICAL

Se trata de una empresa vinculada a la consultoría ambiental, la educación en la naturaleza y el turismo activo que durante los últimos años recibió contratos del Ayuntamiento soriano en materias muy conectadas con el relato verde y sostenible que Carlos Martínez hizo suyo durante su etapa al frente del Consistorio.

Este jueves se celebra Junta de Portavoces en las Cortes de Castilla y León y, aunque Carlos Martínez habría adelantado su regreso desde Tánger, a estas horas se desconoce si comparecerá y dará la cara ante los medios para ofrecer su versión sobre lo sucedido en Soria y su responsabilidad derivada del caso.

Mientras tanto, lo que sí sabemos del paso de Carlos Martínez por Marruecos es lo que él mismo difundió desde Tánger: “Tengo claro que el futuro de la democracia, la igualdad, la paz y los servicios públicos empieza en lo local”.

También defendió que “necesitamos pasar de la agenda urbana a la territorial para corregir desequilibrios y frenar a los populismos” y que “las políticas públicas deben entender el medio rural como territorio con oportunidades y futuro, no como mero espacio para extraer recursos naturales”.

La paradoja es inevitable. Mientras Martínez pronunciaba en Marruecos un discurso sobre la democracia local y el futuro de los territorios, en Soria la Guardia Civil registraba durante 11 horas el Ayuntamiento que fue su gran escaparate político.