La Junta, pendiente de los 3.136 castellanos y leoneses en Venezuela: “Es muy probable que haya algún afectado”

Servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras un fuerte terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela el miércoles por la tarde, en Caracas, Venezuela , 24 de junio de 2026, en esta captura de pantalla de video.

La Junta de Castilla y León ha expresado su disposición a colaborar con el Gobierno de España en las tareas de ayuda a Venezuela tras los devastadores terremotos que han sacudido el país sudamericano y que han provocado decenas de fallecidos, cientos de heridos y cuantiosos daños materiales.

Los dos seísmos, de magnitudes 7,2 y 7,5, se registraron con apenas unos segundos de diferencia y han afectado especialmente a Caracas y a varias regiones del norte del país, donde continúan las labores de búsqueda y rescate.

Según los datos de la Junta, en Venezuela residen actualmente 3.136 castellanos y leoneses.

Sin embargo, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, ha reconocido que todavía es "pronto" para conocer si alguno de ellos se ha visto afectado por la catástrofe, “aunque es probable que haya alguien afectado”.

"Es imposible saberlo todavía", ha señalado Carriedo, quien ha explicado que la Junta suele canalizar su relación con la emigración a través de las casas regionales, aunque en este caso no existe una casa de Castilla y León en Venezuela que permita disponer de información directa sobre la situación de los residentes de la Comunidad en el país.

Ante esta circunstancia, el portavoz ha asegurado que la Junta permanece atenta a la evolución de los acontecimientos y en contacto con los mecanismos habituales de cooperación exterior.

"Estamos a disposición del Gobierno", ha afirmado, al tiempo que ha apuntado que cualquier actuación se realizaría a través de los canales de cooperación al desarrollo y en coordinación con consulados y embajadas.

Carriedo ha insistido en que, en estos momentos, la prioridad es la atención a las víctimas y las labores de rescate. "Ahora lo importante es salvar vidas", ha subrayado.

En este sentido, ha reiterado la voluntad de Castilla y León de colaborar con las autoridades estatales en aquello que sea necesario, ya sea mediante el envío de ayuda humana especializada o de material de emergencia.

El portavoz ha recordado que la Comunidad cuenta con experiencia en la participación en operativos de ayuda internacional y ha garantizado que se pondrán los recursos disponibles al servicio del Ministerio competente si así se requiere para responder a una emergencia que mantiene en alerta a la comunidad internacional.