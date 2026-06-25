La Junta nombra a cuatro viceconsejeros: dos gerentes de Sacyl y Servicios Sociales y este viernes toman posesión

La Junta de Castilla y León ha aprobado este jueves, en la reunión del Consejo de Gobierno, el nombramiento de cuatro viceconsejeros dentro de la nueva estructura del Ejecutivo autonómico.

Entre los que figuran los actuales gerentes de Sacyl y de Servicios Sociales, Álvaro Muñoz Galindo y Esperanza Vázquez.

Además, José Miguel de Elías Hernández continuará como viceconsejero, aunque asumirá nuevas competencias en Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano.

Por su parte, Jorge Llorente deja las responsabilidades agrarias para incorporarse a la Viceconsejería de Medio Ambiente y Energía.

La Junta también mantiene en sus puestos al viceconsejero de Economía y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y al viceconsejero de Transformación Digital, Luis Enrique Ortega Arnaiz, quienes no tendrán que tomar posesión al continuar en sus actuales cargos.

El portavoz de la Junta y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, informó de estos nombramientos en la comparecencia posterior al Consejo de Gobierno.

Según explicó, cuatro de los viceconsejeros tomarán posesión este viernes, ya sea porque asumen por primera vez esta responsabilidad, cambian de área o amplían sus competencias.

Asimismo, el consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, procederá este jueves al nombramiento de Álvaro Muñoz Galindo y Esperanza Vázquez como gerentes de Sacyl y de Servicios Sociales, respectivamente.

En el ámbito sanitario, el Ejecutivo autonómico acordó también el cese de la hasta ahora gerente regional de Salud, Violeta Martínez, y del viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Jesús García Cruces, agradeciendo los servicios prestados por ambos.

Con la nueva organización, las funciones de ambos cargos quedarán integradas en la figura de Álvaro Muñoz Galindo, que ejercerá simultáneamente como gerente regional de Salud y viceconsejero de Sanidad.

Por su parte, Esperanza Vázquez, que ya desempeñaba la Gerencia de Servicios Sociales, suma ahora la condición de viceconsejera, reforzando el peso de este departamento dentro de la nueva estructura administrativa.

Fernández Carriedo avanzó además que en los próximos días la Junta completará los cuatro nombramientos que aún permanecen pendientes, una vez publicado este jueves en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) el decreto que reorganiza el organigrama del Gobierno autonómico de coalición entre PP y Vox.

Con esta reestructuración, la Administración autonómica contará con diez viceconsejerías. Todas las consejerías dispondrán de una, salvo Sanidad y Bienestar Social, que tendrá dos, y Educación, que no contará con ninguna. En la pasada legislatura existían nueve viceconsejerías, aunque Fernández Carriedo recordó que la Gerencia de Servicios Sociales ya tenía atribuciones y retribuciones equiparables a las de una viceconsejería.

Biografías

José Miguel de Elías Hernández, viceconsejero de Administraciones Públicas, Relaciones Institucionales y Atención al Ciudadano, es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Madrid.

Ha sido viceconsejero de Relaciones Institucionales y Administración Local de la Consejería de la Presidencia (septiembre 2019-junio 2026); director de Investigación y Análisis en Sigma Dos (2013-2019); director general en Sigma Dos (1995-2013); director adjunto en Sigma Dos (1986-1995), y responsable de dirección y coordinación de más de 2.000 estudios en todos los ámbitos de la investigación.

Como especialista en opinión pública, ha colaborado con medios de comunicación de ámbito nacional —entre ellos El Mundo, Tele 5 y TVE1— y diversas televisiones autonómicas, publicando artículos de opinión y análisis y participando en entrevistas.

También es conferenciante y profesor en distintos ámbitos relacionados con la investigación social y de mercado; formador en cursos de posgrado sobre estadística y análisis de datos, y asesor y analista político en numerosas campañas electorales tanto de ámbito nacional, como autonómico y local en España y en el extranjero.

Jorge Llorente, viceconsejero de Medio Ambiente y Energía, es licenciado en Veterinaria por la Universidad de León en 1992, y ha sido viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural (julio de 2024-junio de 2026); viceconsejero de Transformación Digital de la Consejería de Movilidad y Transformación Digital (2022-2024); viceconsejero de Desarrollo Rural en la Consejería de Agricultura y Ganadería; director general del Instituto Tecnológico Agrario (ITACyL), y director general de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Consejería de Agricultura y Ganadería, entre otros cargos.

Funcionario del Cuerpo Nacional Veterinaria, en la Administración General del Estado ha ejercido como subdelegado del Gobierno en Valladolid, donde también se ha ocupado de la Dirección del Área de Trabajo e Inmigración de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.

En la Consejería de Sanidad ha ejercido como director general de la Agencia de Protección de la Salud y Seguridad Alimentaria, jefe de servicio de Evaluación de Riesgos y Gestión de Alertas, jefe de servicio de Sanidad Ambiental, jefe de sección de Riesgos Biológicos y técnico del Servicio de Protección de la Salud.

En la empresa privada ha ocupado los puestos de director de la empresa ganadera Valles del Esla, S.A. y director de la empresa cárnica Núcleo de Explotaciones Agropecuarias de León (NEAL), S.A del Grupo Eulen.

Además, ha sido director técnico del área ganadera y coordinador regional de la Sectorial Remolachera de la Confederación Nacional de Cultivadores de Remolacha y Caña Azucarera, en la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (Asaja) de Castilla y León.



Álvaro Muñoz Galindo, viceconsejero de Sanidad y gerente regional de Salud, es licenciado en Medicina por la Universidad de Salamanca (2003-2009), médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria (2010-2014) y médico Especialista en Medicina de Urgencias y Emergencias (2026). Además, dispone del máster Europeo ‘Tratamiento de Soporte y Cuidados Paliativos en el enfermo oncológico’ de la Universidad de Salamanca (2010-2011) y de otro en ‘Dirección Médica y Gestión Clínica’, de la Escuela Nacional de Sanidad.

Ha sido director general de Calidad e Infraestructuras Sanitarias (abril de 2022-junio de 2026); subdirector médico del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (febrero de 2020-mayo de 2022); coordinador de la Unidad de Calidad del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (agosto de 2019-mayo de 2022); médico Adjunto del Servicio de Urgencias Hospitalarias del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca (junio de 2014-febrero de 2020) y médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Salamanca (mayo de 2010-mayo de 2014)

Esperanza Vázquez, viceconsejera de Bienestar Social y gerente de Servicios Sociales, es licenciada en Derecho por la Universidad de Valladolid y accedió por oposición a la categoría de Técnico del Cuerpo Superior de la Administración de la Junta de Castilla y León. Ha sido gerente de Servicios Sociales de Castilla y León y Comisionada Regional para la Droga (octubre de 2023-junio de 2026).

También directora General de Familias, Infancia y Atención a la Diversidad y Comisionada Regional para la Droga de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (2019-2023); directora general de la Mujer y Comisionada Regional para la Droga de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (2015-2019); directora general de Recursos Humanos en la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León (2007-2015); directora Provincial de Educación en Valladolid (2001-2007) y directora técnica administrativa en la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y León (1999-2001).