Ampliada por 1,6 millones la continuidad de la bonificación del 25% en los abonos de tren de 23 líneas

La Junta de Castilla y León ha aprobado hoy una nueva ampliación de la financiación destinada a la bonificación del 25 % de los títulos de transporte multiviaje de Media Distancia-Alta Velocidad (Avant), gestionados por Renfe, con el objetivo de mantener este apoyo a los viajeros recurrentes de la Comunidad.

La séptima modificación de la subvención concedida a Renfe Viajeros S.A. permitirá incrementar en 1,64 millones de euros la aportación correspondiente a 2026. Con esta ampliación, la inversión total destinada por la Junta a esta medida desde su puesta en marcha alcanza los 23,36 millones de euros.

La modificación aprobada permite garantizar que los ciudadanos de Castilla y León continúen beneficiándose de la bonificación autonómica del 25 % en sus desplazamientos habituales mediante la utilización de los nuevos títulos multiviaje implantados por Renfe, el Abono Tarjeta Plus 10-30 y el Pase Vía.

Desde la firma del convenio con Renfe en diciembre de 2022, la Junta ha mantenido una apuesta sostenida por facilitar el acceso al transporte ferroviario, favoreciendo una movilidad más asequible, eficiente y sostenible para miles de usuarios de la Comunidad, especialmente trabajadores y estudiantes que utilizan el tren de forma recurrente.

El incremento aprobado responde tanto a la evolución de la demanda de los títulos bonificados como a la necesidad de atender las liquidaciones correspondientes. La medida garantiza la continuidad de una política pública consolidada y ampliamente utilizada por los ciudadanos de Castilla y León.

23 líneas bonificadas

Actualmente, la Junta bonifica 23 líneas Avant que conectan las principales capitales de provincia con Madrid y otros destinos estratégicos, reforzando la vertebración territorial y el compromiso con la igualdad de oportunidades en la movilidad de los ciudadanos de Castilla y León.

La bonificación, en constante evolución, incluye los trayectos: Valladolid-Segovia, Valladolid-Madrid, Salamanca-Segovia, Segovia-Madrid, Medina del Campo-Salamanca, Medina del Campo-Segovia, Medina del Campo-Madrid, desde el 1 de enero de 2023.

Posteriormente y desde el 1 de febrero de 2023, se sumaban: Madrid-Palencia; Madrid-Zamora; León-Valladolid; Burgos-Madrid; León-Palencia; Burgos-Valladolid; Ourense-Zamora; Palencia-Valladolid; León-Segovia; Segovia-Zamora; Palencia-Segovia y Medina del Campo-Zamora.

Por último, el 9 de marzo de 2023 se añadía: Zamora-Sanabria AV, Zamora-A Gudiña, Sanabria AV-A Gudiña y Sanabria AV-Ourense.