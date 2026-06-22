Ya es oficial: los jóvenes pueden solicitar la ayuda de 400 euros del Bono Cultural para gastar en cine, conciertos o videojuegos

El Bono Cultural Joven ha iniciado este lunes su quinta edición con la publicación de las bases reguladoras en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La iniciativa del Ministerio de Cultura permitirá que 23.261 jóvenes de Castilla y León que cumplan 18 años en 2026 puedan acceder a una ayuda de 400 euros para el consumo y la formación cultural.

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en toda España existen 561.459 potenciales beneficiarios.

En Castilla y León, la provincia con más jóvenes que podrán optar a esta ayuda es Valladolid, con 5.555 posibles solicitantes, seguida de Burgos (3.866), León (3.840) y Salamanca (3.149).

El reparto provincial se completa con 1.606 beneficiarios potenciales en Ávila, 1.395 en Palencia, 1.629 en Segovia, 894 en Soria y 1.327 en Zamora.

Novedades

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, presentó las novedades de esta edición en un acto celebrado en el Teatro Valle-Inclán de Madrid.

La principal novedad es que, por primera vez, los beneficiarios podrán destinar la ayuda a la compra de instrumentos musicales, materiales para la creación artística y cursos culturales.

Además, los jóvenes dispondrán de dos modalidades para utilizar los 400 euros una vez concedida la ayuda.

La primera opción permite gastar la totalidad del importe en una única categoría, eligiendo entre cursos y talleres culturales, instrumentos musicales o material destinado a la creación artística.

La segunda modalidad mantiene el reparto tradicional de la ayuda: hasta 200 euros para artes en vivo, audiovisuales, patrimonio cultural y material artístico; hasta 100 euros para productos culturales en soporte físico; y otros 100 euros para consumo cultural digital o en línea.

Cómo funciona

El Bono Cultural Joven funciona mediante una tarjeta prepago que puede utilizarse de forma virtual a través del teléfono móvil o recibirse físicamente en el domicilio del beneficiario.

Los jóvenes disponen de un año para gastar la ayuda en cualquiera de los establecimientos adheridos al programa. Actualmente existen 3.952 comercios y entidades culturales adheridas en España, de las cuales 224 están ubicadas en Castilla y León.

Cómo solicitar

Las personas nacidas en 2008 que hayan cumplido o vayan a cumplir 18 años durante este año podrán presentar su solicitud hasta el próximo 31 de octubre.

Para realizar el trámite será necesario identificarse mediante alguno de los sistemas habilitados: Cl@ve con registro básico, Cl@ve con registro avanzado o Certificado Digital.

La solicitud podrá realizarse de forma individual o a través de un representante adulto. En este último caso será obligatorio presentar el formulario de representación firmado por el beneficiario.

El Bono Cultural Joven cuenta con una dotación de 170 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado prorrogados y está regulado por el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros el 21 de marzo de 2023.

Desde su puesta en marcha en 2022, el programa ha beneficiado a 1.298.764 jóvenes en toda España.

Ese año recibieron la ayuda 277.607 personas; en 2023 fueron 323.668; en 2024 ascendieron a 334.435 y en 2025 alcanzaron los 363.054 beneficiarios.