La CHD lleva a 11 pueblos en zonas inundables los riesgos de estos episodios naturales para saber cómo actuar

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha dado por concluida la exposición itinerante 'Vivir en una zona inundable' después de recorrer 11 municipios de Castilla y León situados en estas áreas y a través de la cual sus ciudadanos han podido conocer los riesgos de residir en estos territorios.

El balance refleja una "alta participación" pero, especialmente, ha permitido que los visitantes tengan una "mejor comprensión del riesgo de inundación". La muestra ha viajado desde el pasado 7 de abril por las localidades asentadas en Áreas de Riesgo Potencial Significativa de Inundación de la demarcación de la CHD hasta este viernes, que ha finalizado en Medina de Rioseco (Valladolid).

En concreto, la exposición ha podido ser vista en Santa Cristina de la Polvorosa, Soto de la Vega, La Pola de Gordón, Cervera de Pisuerga, Salas de los Infantes, San Esteban de Gormaz, Medina del Campo, Arévalo, Zamora y Cabrerizos, además de la localidad vallisoletana donde hoy ha terminado.

El objetivo principal era difundir entre la población los riesgos existentes en la cuenca, las herramientas disponibles para su gestión y las principales medidas de prevención y autoprotección, ya que las inundaciones son uno de los fenómenos naturales más habituales y con mayor impacto en España.

Cabe resaltar, no obstante, que el riesgo no es uniforme y se concentra en zonas muy concretas del territorio, que son identificadas como las denominadas Áreas de Riesgo Potencial Significativa de Inundación (Arpsi).

En la gran parte de las localidades, entre el 60 y el 90% de los asistentes procedían del propio término municipal donde se exponía la muestra. El público predominante han sido personas de más de 45 años, aunque varios pueblos han recibido visitas escolares con una destacada participación de menores y jóvenes.

La encuesta de la muestra ha registrado una valoración "muy positiva" de la misma, con medias que varían entre el 4,5 y 4,7 sobre 5 en la gran mayoría de las sedes.

Los aspectos que mejor se han puntuado han sido la organización del recorrido, la ubicación de la exposición, los soportes visuales y la claridad de los contenidos.

Asimismo, los visitantes han dado buena cuenta de los paneles de autoprotección por su utilidad práctica, el panel táctil del Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables y el mapa interactivo. También de las fotos históricas de las inundaciones, que fueron uno de los elementos más reclamados por el público.

Las encuestas reflejan a su vez un impacto claro en la comprensión del riesgo. Entre el 82 y el 100% de los visitantes afirmaron entenderlo mejor y entre el 70 y el 100% declararon conocer dónde informarse, mientras que entre el 63 y el 88% se sintieron más preparados ante un posible caso.