Medio Ambiente aplicará la experiencia de los últimos incendios para "anticiparse" al fuego este verano

El director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Ángel Sánchez, durante su toma de posesión, este martes Rubén Cacho ICAL

El director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, Ángel Sánchez, ha tomado posesión este martes de su cargo en la nueva Consejería de Medio Ambiente y Energía, departamento al que se encuentra adscrito.

En el acto, ha avanzado que se aplicará el conocimiento adquirido durante los incendios de los últimos años, algunos de especial virulencia, para "anticiparse" al fuego este verano.

Sánchez, que ha jurado su cargo en presencia de la nueva consejera María González Corral, ha admitido que su equipo se enfrenta a "muchos retos, porque todo evoluciona".

Y se ha referido a las "situaciones bastante intensas y complicadas" del verano. "Hemos aprendido bastante del análisis de estos incendios en estos años y aplicaremos este conocimiento para empezar a trabajar", ha afirmado.

También se ha pronunciado acerca de la composición del operativo, integrado por más de 5.000 profesionales, 35 medios aéreos, 220 cuadrillas terrestres y helitransportadas, más de 420 recursos de tierra, 15 drones y 322 puestos y cámaras de vigilancia.

"Nos intentaremos anticipar"

El director general de Prevención y Extinción de Incendios Forestales ha reconocido que "todavía queda alguna cuadrilla que se está acabando de incorporar sobre todo lo que se ha ido contratando, en línea con todos los compromisos adquiridos desde el año pasado".

González Corral, por su parte, ha aclarado que dará explicaciones en su comparecencia sobre la política de su departamento en las Cortes en esta legislatura, que tendrá lugar durante "las próximas semanas".

Sánchez ha apuntado que las previsiones de incendios de este verano son "como todos los años", en un ejercicio con "bastantes precipitaciones" en invierno y primavera, que ha generado "mucha vegetación accesible a la ignición, con gran cantidad de combustible".

Y ha señalado que el verano "dependerá de las condiciones meteorológicas". "Si son como las del año pasado, ya evaluadas, nos intentaremos anticipar", ha apuntado el nuevo director general.

La consejera ha destacado la relevancia de la creación de esta Dirección General, "la primera medida" tomada por el nuevo Gobierno en la XII legislatura.

"Su objetivo es reforzar la prevención, planificación y respuesta frente a los incendios forestales, es decir, reforzar la protección del inmenso patrimonio natural que tenemos", ha afirmado.

Emergencia recurrente

La consejera ha indicado que los incendios forestales son una de las emergencias más recurrentes a lo largo de todo el año, pero con especial intensidad durante el período estival.

Además, se ha referido a su intensidad, virulencia y capacidad destructiva como consecuencia de fenómenos meteorológicos extremos y factores antrópicos y fisiográficos.

Y ha recordado que la Comunidad cuenta con la mayor superficie forestal de España, que representa el 54,5% de su territorio.

Ello, a su juicio, "hace necesario reforzar su protección frente a los riesgos derivados de los incendios forestales, que pueden afectar no solo a importantes masas forestales de alto valor ecológico, sino también a bienes de interés cultural y patrimonial, a otros bienes materiales y a la salud y la vida de las personas".

En este sentido, ha considerado que la llegada del comienzo del periodo de peligro alto de incendios forestales, desde el 12 de junio hasta el 12 de octubre, así como la "necesidad de impulsar actuaciones y medidas de prevención".

También para "reforzar la gestión de los medios necesarios para su extinción, con una mayor y más concreta especialización, hace necesaria la inmediata modificación de la estructura orgánica vigente de la Consejería".

Ello con el fin de crear un órgano directivo central con rango de Dirección General para el ejercicio de estas competencias y "de reordenar", en consecuencia, las atribuciones de los restantes órganos directivos centrales de la Consejería.

Sánchez, la "mejor garantía"

"Y que mejor que Ángel Sánchez para el cargo, que constituye la mejor garantía", ha trasladado la consejera, quien ha recordado su formación como ingeniero de montes y su desempeño en distintas responsabilidades vinculadas al sector.

Y ha asegurado que su nombramiento responde al "mérito, reconocimiento técnico y vocación de servicio público".

"Seguro que ejercerás esta responsabilidad con el mismo rigor que a lo largo de tu carrera. Cuentas con un gran equipo humano que trabaja cada día para proteger los montes", ha afirmado González Corral.

La consejera ha asegurado que la máxima del departamento será "ofrecer soluciones en el territorio, con una gestión cercana, basada en el conocimiento técnico, la anticipación, junto a los profesionales y la sociedad, para proteger uno de los tesoros más valiosos que tenemos".

"Te deseo lo mejor", ha confiado la consejera, quien se ha mostrado segura de que el "trabajo y conocimiento" de Sánchez propiciará los "éxitos" de la nueva Dirección General.

Por último, ha replicado algunas de las palabras formuladas el lunes por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante la toma de posesión de los consejeros.

"El presidente nos recordó que la obligación como servidor público es actuar con rigor, ejemplaridad, pasión y sentido común, manteniendo los despachos a pie de calle", ha recordado.

Y ha asegurado que "ese principio alcanza especial relevancia en un ámbito como el patrimonio natural, que es de todos".