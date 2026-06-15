Los expertos advierten: fuertes tormentas y granizo en Castilla y León antes de un episodio de calor intenso el fin de semana
Algunos escenarios contemplan la formación de una dana frente al oeste peninsular que podría impulsar una masa de aire muy cálida e incluso desencadenar la primera ola de calor del verano a partir del fin de semana.
Más información: La Aemet alerta y amplía el aviso amarillo por tormentas, sin descartar granizo, a 8 provincias de Castilla y León
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La aproximación de una dana ha provocado tormentas intensas, granizadas y fuertes rachas de viento en amplias zonas de la Península, una situación que, según Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, continuará durante los próximos días antes de dar paso a un episodio de calor muy intenso.
La semana comienza con un tiempo muy inestable en buena parte del interior peninsular.
A partir del mediodía de este lunes se desarrollarán tormentas que podrán ser especialmente intensas en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Cantabria y el noreste andaluz, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.
Este martes por la tarde se mantendrán las tormentas en las mismas zonas, e incluso podrían reforzarse en la Ibérica, Castilla-La Mancha y sierras del sureste, donde no se descartan granizadas grandes y rachas fuertes de viento, además de cierta organización de las células tormentosas.
De cara al miércoles, las precipitaciones se concentrarán sobre todo en Castilla y León, interior de Galicia, la Cordillera Cantábrica, La Rioja y el oeste de Aragón, mientras que en otras áreas del oeste, Pirineos y sierras andaluzas serán más dispersas.
Remisión de las tormentas
Las tormentas irán remitiendo desde el viernes.
El jueves los aguaceros se concentrarán en Castilla y León, áreas de la vertiente cantábrica y Extremadura, con chubascos más dispersos en otras cordilleras y algunas lluvias puntuales en la Comunidad Valenciana.
El viernes continuarán las tormentas en el norte y noroeste.
A lo largo de la semana los acumulados serán muy irregulares, y podrían superar los 60 l/m² en algunos puntos. En Canarias lloverá en el norte de las islas por los alisios.
Calor intenso
Durante el fin de semana el tiempo tenderá a estabilizarse en la Península, con menos tormentas y un aumento del calor intenso.
A partir del fin de semana se espera un episodio de temperaturas muy altas.
El modelo europeo apunta a temperaturas por encima de la media en gran parte de España, con anomalías más destacadas en el centro y norte, donde podrían estar hasta 4ºC por encima de lo habitual para mediados de junio.
De cara al fin de semana, existe incertidumbre: algunos escenarios prevén un ascenso progresivo del calor con valores cercanos a los 40ºC en el sur.
Otros contemplan la formación de una dana frente al oeste peninsular que podría impulsar una masa de aire muy cálida e incluso desencadenar la primera ola de calor del verano.