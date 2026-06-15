Los expertos advierten: fuertes tormentas y granizo en Castilla y León antes de un episodio de calor intenso el fin de semana

Previsión de tormentas para este martes en Castilla y León Meteored

La aproximación de una dana ha provocado tormentas intensas, granizadas y fuertes rachas de viento en amplias zonas de la Península, una situación que, según Samuel Biener, climatólogo de Meteored España, continuará durante los próximos días antes de dar paso a un episodio de calor muy intenso.

La semana comienza con un tiempo muy inestable en buena parte del interior peninsular.

A partir del mediodía de este lunes se desarrollarán tormentas que podrán ser especialmente intensas en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Aragón, Cantabria y el noreste andaluz, con posibilidad de granizo y fuertes rachas de viento.

Este martes por la tarde se mantendrán las tormentas en las mismas zonas, e incluso podrían reforzarse en la Ibérica, Castilla-La Mancha y sierras del sureste, donde no se descartan granizadas grandes y rachas fuertes de viento, además de cierta organización de las células tormentosas.

De cara al miércoles, las precipitaciones se concentrarán sobre todo en Castilla y León, interior de Galicia, la Cordillera Cantábrica, La Rioja y el oeste de Aragón, mientras que en otras áreas del oeste, Pirineos y sierras andaluzas serán más dispersas.

Remisión de las tormentas

Las tormentas irán remitiendo desde el viernes.

El jueves los aguaceros se concentrarán en Castilla y León, áreas de la vertiente cantábrica y Extremadura, con chubascos más dispersos en otras cordilleras y algunas lluvias puntuales en la Comunidad Valenciana.

El viernes continuarán las tormentas en el norte y noroeste.

A lo largo de la semana los acumulados serán muy irregulares, y podrían superar los 60 l/m² en algunos puntos. En Canarias lloverá en el norte de las islas por los alisios.

Calor intenso

Durante el fin de semana el tiempo tenderá a estabilizarse en la Península, con menos tormentas y un aumento del calor intenso.

A partir del fin de semana se espera un episodio de temperaturas muy altas.

El modelo europeo apunta a temperaturas por encima de la media en gran parte de España, con anomalías más destacadas en el centro y norte, donde podrían estar hasta 4ºC por encima de lo habitual para mediados de junio.

De cara al fin de semana, existe incertidumbre: algunos escenarios prevén un ascenso progresivo del calor con valores cercanos a los 40ºC en el sur.

Otros contemplan la formación de una dana frente al oeste peninsular que podría impulsar una masa de aire muy cálida e incluso desencadenar la primera ola de calor del verano.