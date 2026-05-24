Fuertes tormentas, viento y posibilidad de granizo: cuatro provincias de Castilla y León en alerta amarilla este domingo

Una imagen de archivo de una fuerte tormenta en León Campillo ICAL

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para este domingo en cuatro provincias de Castilla y León: Burgos, León, Palencia y Zamora. El aviso estará vigente desde las 14:00 hasta las 24:00 horas.

Se esperan precipitaciones de hasta 15 l/m² en una hora especialmente en la Cordillera Cantábrica de Burgos, León y Palencia.

Además, podrán producirse tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento fuertes, tanto en estas zonas de montaña como en la Meseta de León.

En Zamora (Sanabria y Meseta) el aviso es solo por tormentas con posibilidad de granizo y viento.

La Aemet recomienda precaución en los desplazamientos por carretera y evitar actividades al aire libre en zonas con riesgo de inundaciones o crecidas bruscas.