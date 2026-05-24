Fuertes tormentas, viento y posibilidad de granizo: cuatro provincias de Castilla y León en alerta amarilla este domingo
Se esperan precipitaciones de hasta 15 l/m² en una hora especialmente en la Cordillera Cantábrica de Burgos, León y Palencia.
Más información: La Aemet activa la alerta amarilla por tormentas este sábado en siete provincias de Castilla y León
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas para este domingo en cuatro provincias de Castilla y León: Burgos, León, Palencia y Zamora. El aviso estará vigente desde las 14:00 hasta las 24:00 horas.
Se esperan precipitaciones de hasta 15 l/m² en una hora especialmente en la Cordillera Cantábrica de Burgos, León y Palencia.
Además, podrán producirse tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento fuertes, tanto en estas zonas de montaña como en la Meseta de León.
En Zamora (Sanabria y Meseta) el aviso es solo por tormentas con posibilidad de granizo y viento.
La Aemet recomienda precaución en los desplazamientos por carretera y evitar actividades al aire libre en zonas con riesgo de inundaciones o crecidas bruscas.