La Aemet avisa del subidón de temperaturas en Castilla y León: verano anticipado con hasta 35 grados en alguna provincia

La Agencia Estatal de Meteorología ha informado de que el calor va a estar muy presente los próximos días en Castilla y León. De hecho, en las provincias de Palencia y Valladolid se alcanzarán los 35º.

“A lo largo de mayo hemos registrado un episodio de temperaturas por debajo de lo normal prolongado. Ahora llega todo lo contrario: un episodio de temperaturas muy altas para la época del año en la mayor parte del país. De hecho, algunos días podrían ser de récord de día cálido”, explican desde la Aemet.

En la provincia de Ávila, según los datos de la Aemet, las temperaturas subirán este jueves, 21 de mayo hasta los 28º y se espera que lleguen hasta los 31º el próximo miércoles, 27 del mismo mes.

En lo que tiene que ver con la provincia de Burgos, las mismas fuentes prevén para hoy 29º y el mercurio subirá más aún, hasta los 32º el próximo miércoles con temperaturas de hasta 30º el sábado y el domingo.

En lo que concierne a la provincia de León, las temperaturas también van a ser altas estos días. Para hoy se esperan máximas de hasta 28º y de 31º el lunes y el martes y de 30º el miércoles.

Hablando de la provincia de Palencia, la Aemet ha informado de que el mercurio llegará hasta los 32º este jueves y podría alcanzar los 35º el domingo, 24 de mayo. Para el lunes, martes y miércoles de la próxima semana las máximas se ubicarán en los 34º.

En la provincia de Salamanca también estará muy presente el calor. Hoy se alcanzarán los 31º, el fin de semana será caluroso también con temperaturas de hasta 32º el sábado y el domingo y de 33º en el comienzo de la próxima semana.

En lo que tiene que ver con la provincia de Segovia las temperaturas serán algo más suaves, pero también alcanzarán los 31º el próximo miércoles 27 de mayo. Para hoy se esperan 28º de máxima y para el sábado y el domingo 30º.

En Soria, hoy temperaturas de hasta 28º. El fin de semana se alcanzarán los 30º y el miércoles, 27 de mayo, se alcanzará la máxima con hasta 31º.

En Valladolid el calor va a apretar. Para hoy se esperan 33º de máxima y el sábado y el domingo el mercurio alcanzará los 34º y 35º respectivamente. El comienzo de semana estará también marcado por el calor con temperaturas de hasta 34º el martes 26 de mayo.

En la provincia de Zamora para hoy se esperan temperaturas de hasta 32º y llegará a los 35º este viernes, 22 de mayo. El lunes también se espera la misma temperatura y el calor seguirá apretando tanto el martes como el miércoles.

Días de mucho calor en un verano anticipado en Castilla y León.