La Aemet alerta y amplía el aviso amarillo por tormentas, sin descartar granizo, a 8 provincias de Castilla y León

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que, para este domingo, 14 de junio, se activarán los avisos amarillos por fuertes tormentas, con probabilidad de rachas muy fuertes de viento y sin descartar el granizo, en ocho provincias de Castilla y León.

Avisos que se van a activar en Ávila, en concreto en la Meseta de Ávila-Ávila. También en el Sistema Central de Ávila-Ávila y en el sur de la provincia entre las 12:00 y las 23:59 horas.

También estará activo, en esas horas, el aviso en la Cordillera Cantábrica de Burgos-Burgos y en la Meseta de León.

Además de en Palencia, en concreto en la Cordillera Cantábrica de Palencia-Palencia, en la Meseta de Palencia y en Salamanca, en su Meseta, en el Sistema Central y al Sur de la provincia, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En la Meseta y en el Sistema Central de Segovia también se activará el aviso por tormentas, además de en la Meseta de Valladolid-Valladolid y en la Meseta de Zamora y Sanabria, también en la provincia zamorana.