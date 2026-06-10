Rajoy y varios presidentes autonómicos arroparán a Mañueco en su toma de posesión en las Cortes

El expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y varios presidentes autonómicos arroparán al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en su toma de posesión, prevista para este jueves, 11 de junio, a partir de las 12:00 horas en las Cortes.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL de Castilla y León, estarán presentes, además de quien fuera jefe del Ejecutivo entre 2011 y 2018, la presidenta de Extremadura, María Guardiola, el de Aragón, Jorge Azcón, el de Galicia, Alfonso Rueda y la de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga.

Fuentes del Partido Popular de Castilla y León han confirmado a este medio, además, que, en representación de la dirección nacional del PP, acudirá la eurodiputada y vicesecretaria de Coordinación Sectorial del partido, Alma Ezcurra.

Ningún dirigente de Vox

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado, además, que el hecho de que la toma de posesión coincida con la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados impedirá que muchos políticos de peso puedan acudir a acompañar a Mañueco.

Por su parte, fuentes de Vox han informado a EL ESPAÑOL de Castilla y León de que no está prevista la asistencia de ningún dirigente nacional de la formación al acto.

Hace cuatro años, el líder del partido, Santiago Abascal, asistió a la toma de posesión que dio inicio al primer Gobierno del que formó parte Vox en su historia. Un acto en el que también estuvo presente la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

La toma de posesión

El acto solemne dará inicio a partir de las 12:00 horas en el hemiciclo de la Cámara autonómica, mismo lugar de celebración de la toma de posesión de 2022, y se extenderá a lo largo de aproximadamente una hora.

Mañueco fue investido este martes en la sesión de investidura de las Cortes de Castilla y León con el voto de los 47 procuradores del Partido Popular y Vox, en virtud del acuerdo de Gobierno rubricado el pasado 3 de junio, y con el rechazo de los 35 del PSOE y el Grupo Mixto.

Tras la toma de posesión de este jueves, el siguiente paso será el anuncio y la toma de posesión de los miembros del nuevo Ejecutivo de coalición entre PP y Vox en la Comunidad.