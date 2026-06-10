Feijóo celebra la reelección de Mañueco al frente de la Junta: "Castilla y León ha elegido un buen presidente"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto electoral el pasado 13 de marzo Rubén Cacho ICAL

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado este miércoles la reelección de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de la Junta de Castilla y León, tras su investidura de este martes en las Cortes autonómicas.

"Castilla y León ha elegido un buen presidente. Alfonso, enhorabuena por lograr, por tercera vez consecutiva, la confianza de los castellanos y leoneses", ha publicado Feijóo en su cuenta de la red social X.

Mañueco obtuvo 47 votos a favor en las Cortes autonómicas de los procuradores del PP y los de Vox, en virtud del acuerdo de Gobierno entre ambas formaciones, y 35 en contra de los del PSOE y el Grupo Mixto, integrado por la Unión del Pueblo Leonés (UPL), Soria ¡Ya! y Por Ávila.

La tercera investidura de Mañueco

Una mayoría absoluta que selló su tercera investidura, desde la primera de julio de 2019, y su nuevo mandato y que dio comienzo a una legislatura que, desde el primer minuto, se anuncia intensa, polarizada y cargada de expectativas.

Ello después de un debate intenso en el hemiciclo que estuvo marcado por reproches cruzados entre PP y Vox y la oposición, acusaciones directas y dos visiones radicalmente opuestas sobre el futuro de la Comunidad.

Tras la investidura, la toma de posesión de Mañueco como presidente de la Junta tendrá lugar este jueves a partir de las 12:00 horas en las Cortes.