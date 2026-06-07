Ya es oficial: más de 75.800 familias de Castilla y León recibirán libros de texto gratis con ayudas de hasta 280 euros

Un total de 75.816 familias de Castilla y León se beneficiará el próximo curso 2026-2027 del programa Releo Plus, que garantiza la gratuidad de los libros de texto y del material curricular para los alumnos de enseñanzas obligatorias.

Así lo recoge la resolución de la primera fase de selección de beneficiarios, que se publicará la próxima semana en los tablones de anuncios de las direcciones provinciales y en el Portal de Educación.

Según informó la Junta de Castilla y León, el programa alcanzará al 66 por ciento del alumnado de Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria que presentó solicitud.

Las ayudas cubrirán hasta 280 euros por alumno en Primaria y hasta 350 euros en Secundaria. Para financiar esta iniciativa, el Ejecutivo autonómico ha destinado un presupuesto de 16 millones de euros.

Además, el programa contempla una segunda fase en la que podrán beneficiarse otros 37.364 estudiantes cuyas familias superan los umbrales de renta establecidos en la convocatoria.

Aunque estos solicitantes no cumplen los requisitos económicos para acceder a la ayuda directa, podrán optar a los ejemplares disponibles en los bancos de libros de los centros educativos de la Comunidad una vez garantizado el material para los beneficiarios directos.

Por provincias

Por provincias, Valladolid encabeza la lista de beneficiarios con 15.850 familias, seguida de León, con 13.052, y Salamanca, con 11.307.

A continuación se sitúan Burgos, con 9.175 beneficiarios; Ávila, con 6.974; Segovia, con 5.668; Zamora, con 5.500; y Palencia, con 5.308.

Soria es la provincia con menor número de beneficiarios, con un total de 2.983 familias.

La Junta destaca que Releo Plus se ha consolidado como una de las principales medidas de apoyo a las familias y de impulso a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, al facilitar el acceso gratuito a los materiales escolares necesarios para el desarrollo del curso académico.