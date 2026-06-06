Sindicatos y PSOE exigen a Mañueco aplicar las zonas tensionadas para frenar el precio de la vivienda

El secretario general de UGT CyL, Óscar Lobo; la secretaria general de CCOO CyL, Ana Fernández de los Muros; y el secretario general del PSOECyL, Carlos Martínez L. Pérez ICAL

Los sindicatos UGT y CCOO y el secretario general del PSOE de Castilla y León, Carlos Martínez, reclamaron este sábado a la Junta que aplique las medidas previstas en la Ley Estatal de Vivienda y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 para facilitar el acceso a una vivienda digna y contener el incremento de los alquileres.

Durante la concentración 'Por una vivienda digna', celebrada en la plaza de Fuente Dorada de Valladolid, los representantes sindicales y el líder socialista coincidieron en exigir al futuro Gobierno autonómico de Alfonso Fernández Mañueco que declare zonas tensionadas en aquellas ciudades donde sea necesario para intervenir en los precios del mercado inmobiliario.

La secretaria general de CCOO en Castilla y León, Ana Fernández de los Muros, defendió que la aplicación de estas medidas permitiría "controlar y regular el alquiler" y tendría un efecto positivo sobre el conjunto de las ciudades de la Comunidad.

Además reclamó la regulación de las viviendas turísticas, la creación de un parque público de vivienda y la ejecución de las políticas previstas en la normativa estatal.

En términos similares se expresó el secretario general de UGT en Castilla y León, Óscar Lobo, quien pidió a la Junta que "cumpla con sus competencias en materia de vivienda" y abandone su rechazo a la ley estatal.

Según señaló, la declaración de zonas tensionadas en la mayoría de las capitales de provincia contribuiría a frenar la especulación y los abusos en el mercado del alquiler.

Por su parte, Carlos Martínez llamó a "poner pie en pared" para que la Junta "se tome en serio de una vez" la situación de la vivienda en Castilla y León.

El líder socialista criticó además la desaparición de la Consejería de Vivienda en la nueva estructura del Ejecutivo autonómico y reclamó una mayor colaboración con los ayuntamientos para aplicar herramientas que permitan intervenir en los precios en las zonas tensionadas.

Martínez recordó que el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla una inversión de 226 millones de euros para Castilla y León y lamentó la falta de políticas activas en esta materia durante los últimos años.

A su juicio, la reducción de la vivienda protegida y el predominio de la lógica del mercado han convertido el acceso a una vivienda en un "artículo de lujo".

Los sindicatos también cargaron contra algunas de las medidas pactadas entre PP y Vox en materia de vivienda, especialmente los requisitos de empadronamiento para acceder a determinadas ayudas, que calificaron de discriminatorios.

Asimismo, advirtieron de que continuarán con las movilizaciones para defender el acceso a la vivienda como un derecho y no como un negocio.