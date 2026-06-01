El PSOE denuncia la falta de monitores en el programa Continuadores de la Junta de Castilla y León

Un grupo de niños en un colegio de Valladolid Miriam Chacón ICAL

El Grupo Socialista ha registrado en las Cortes una batería de preguntas para su contestación por parte de la Junta con las que pide explicaciones por la falta de monitores en el programa Continuadores.

El programa comienza este lunes con el horario reducido de los colegios en Castilla y León.

Los socialistas han señalado que el programa de conciliación Continuadores para atender a los escolares durante el mes de junio "sufre este año falta de personal, según han denunciado diversas asociaciones de padres y madres de los colegios de la Comunidad".

Fuentes de la Consejería de Educación consultadas por EL ESPAÑOL de Castilla y León han señalado que "donde no se encontraron monitores se ha solventado con profesores voluntarios que cobran una gratificación".

Y se han remitido a las declaraciones del portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que recordó el pasado jueves que en los programas de conciliación laboral y familiar “no siempre es fácil encontrar profesionales para las empresas”.

El Grupo Socialista se ha interesado en las Cortes "por estas denuncias que aseguran que la empresa adjudicataria del servicio se encuentra buscando monitores de manera urgente".

Una "preocupante falta de planificación"

"Ante la falta de previsión, la compañía ha llegado a enviar correos a los centros educativos solicitando colaboración para localizar trabajadores entre los propios familiares de los alumnos o personas vinculadas a los colegios", ha afirmado la formación.

El PSOE ha asegurado que "esta preocupante falta de planificación" ha sido "admitida de forma indirecta por el propio portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo".

"Reconoció públicamente que el Ejecutivo autonómico no puede garantizar que todas las plazas estén cubiertas", ha denunciado el partido.

"Asimismo, no queda claro el perfil profesional de estos cuidadores, a tenor de las ofertas de empleo publicadas por la empresa contratista, en las que no se exige experiencia previa ni estudios mínimos", ha añadido.

Ante este escenario, el PSOE ha registrado dicha batería de preguntas para interesarse "sobre la falta de personal y la cobertura, sobre los criterios de calidad establecidos en el programa o los controles de adjudicación, entre otros".