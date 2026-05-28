Las Cortes permiten a los miembros del Grupo Mixto hacer su pregunta al presidente de la Junta sin ser portavoces

La reunión de la Mesa de las Cortes de este jueves ICAL

La Mesa de las Cortes acordó en su reunión de este jueves permitir a los procuradores del Grupo Mixto -UPL, Soria YA y Por Ávila- formular su pregunta oral de control al presidente de la Junta en los plenos aunque no ostenten la Portavocía.

Esta recae en la parlamentaria leonesista Alicia Gallego en esta XII Legislatura.

El órgano rector de la Cámara analizó el escrito del Grupo Mixto sobre las preguntas orales al presidente en las sesiones plenarias y decidió facultar a la actual portavoz y al resto de procuradores a interpelar al presidente de la Junta.

En concreto, podrán hacerlo Luis Mariano Santos y Rosa María Quintanilla (UPL), así como Ángel Ceña (Soria ¡Ya!) y Pedro Pascual (Por Ávila), siguiendo el turno de rotación que hayan acordado.

En relación a las iniciativas reservadas a los grupos por el Reglamento de la Cámara, cada uno de los procuradores del Mixto podrá actuar como portavoz habilitado a los efectos de su presentación.

No obstante, el escrito deberá indicar expresamente que se registra a instancia del procurador o procuradores, o de la formación política, que firman la iniciativa. Si son individuales, bastará con la firma del autor de la iniciativa para su "perfeccionamiento".

Por otra parte, la Mesa abordó el informe del Senado, que amplía el plazo hasta el 30 de septiembre, a las 18.00 horas, para la presentación de candidaturas por las asambleas de las comunidades para la elección de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional.