La Junta recibe el Premio Solidario ONCE por su sistema de voto accesible para personas con discapacidad visual

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Miguel González Gago, durante la recepción del Premio Solidario ONCE, este miércoles

El consejero de la Presidencia, Luis Miguel González Gago, ha recogido este miércoles el Premio Solidario Grupo Social Once Castilla y León por el desarrollo y mejora del sistema de voto accesible para personas con discapacidad visual.

Un galardón que ha sido otorgado en la modalidad de Premio al Estamento de la Administración Pública.

Durante el acto, el consejero ha destacado que este reconocimiento "nos emociona especialmente porque responde a una obligación institucional: trabajar para que todos los ciudadanos puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones".

Y ha agradecido la labor de los empleados públicos implicados en la gestión de los procesos electorales y en la mejora de la accesibilidad.

Castilla y León mantiene desde hace años un firme compromiso con la accesibilidad electoral.

La Comunidad reguló ya en 2011 el procedimiento de voto accesible para personas con discapacidad visual conocedoras del sistema braille.

Y lo reforzó posteriormente con medidas que garantizan una mayor autonomía, privacidad y seguridad, como el envío directo al domicilio del elector de documentación adaptada.

El consejero ha subrayado además que "la accesibilidad no beneficia únicamente a quienes hoy la necesitan, sino que nos convierte a todos en una sociedad más responsable y comprometida".

Además, ha puesto en valor el trabajo del Grupo Social Once como "referente en igualdad, autonomía e inclusión social".