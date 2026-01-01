El Extra de Navidad de la ONCE inunda Burgos con 4 millones de euros: “No me lo creo, esto es una alegría enorme”

El Sorteo Extraordinario de Navidad de la ONCE ha comenzado el año repartiendo ilusión y fortuna en Burgos y en Salamanca y en múltiples puntos del país.

En Burgos, la suerte ha dejado 4 millones de euros entre los vecinos gracias a los cupones premiados vendidos por una vendedora local.

María José González Alberdi, vendedora de la ONCE en la capital burgalesa, ha sido la encargada de entregar diez cupones premiados con 400.000 euros cada uno, que fueron vendidos principalmente en el barrio de Fuentecillas y desde el quiosco de la calle Miranda, frente a la Estación de Autobuses.

Tras conocer la noticia, María José declaró: “No me lo creo… esto es una alegría enorme”, subrayando lo especial que supone arrancar el año repartiendo un premio de tal magnitud.

En Salamanca

El sorteo del 1 de enero ha repartido un total de 25.220.000 euros por toda España con su primer premio mayor, que se ha distribuido entre múltiples localidades.

Además de Burgos, en Salamanca otro afortunado también ha recibido 400.000 euros gracias a un cupón vendido por el vendedor Manuel José Ramos.

Sin duda, un comienzo de año lleno de fortuna que ha alegrado a numerosos hogares y ha dejado a Burgos como uno de los puntos más afortunados de este sorteo extraordinario.