De la Hoz acusa a Sánchez de "imponer" las zonas de bajas emisiones en España: "No es una obligación europea"

El europarlamentario castellano y leonés del Partido Popular Europeo, Raúl de la Hoz, ha atribuido este miércoles al Gobierno de España la obligatoriedad de crear zonas de bajas emisiones y no a la directiva de la Unión Europea.

En concreto, De la Hoz se ha referido a la Ley de Cambio Climático impulsada por Pedro Sánchez, recordando que la directiva europea deja que sean los países los que decidan las medidas para que los contaminantes atmosféricos no superen los valores límite.

Así lo ha apuntado el Partido Popular Europeo en un comunicado, en el que señala que la Comisión confirmó que la implementación de las ZBE "no es una obligación europea", sino una "imposición" del Gobierno de Pedro Sánchez.

La respuesta de la Comisión a una pregunta del PPE, firmada por el comisario de Transporte de la UE, Apostolos Tzitzikostas, apunta que la Directiva Europea establece una lista indicativa de medidas de reducción de la contaminación.

Pero subraya que la selección "la hacen los estados miembros y no las impone la Comisión", desde un enfoque del principio de subsidiariedad que "garantiza que las decisiones se tomen lo más cerca posible de la ciudadanía".

Además, Tzitzikostas recuerda que los países están obligados a evaluar las repercusiones socioeconómicas de las medidas que se tomen para bajar las emisiones.

De la Hoz ha lamentado que el Gobierno de Sánchez "no haya considerado estas repercusiones socioeconómicas en su ley de cambio climático" dado que "las zonas de bajas emisiones no tienen en cuenta la realidad de España".

Y ha recordado que "la edad media del parque móvil es de 14,5 años y más del 62% de los turismos supera los 20 años”.

"La aplicación de las zonas de bajas emisiones genera inquietud social, pues para la mayoría de los hogares, la renovación de su vehículo no es viable económicamente", ha afirmado De la Hoz.

Y ha señalado que esa situación "provoca restricciones desproporcionadas y convierte el acceso al centro de las ciudades en un lujo".