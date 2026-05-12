La inflación cambia las normas de la cesta de la compra: expertos alertan del riesgo para una alimentación saludable

La Unión de Consumidores de Castilla y León analiza el impacto de la inflación en la alimentación saludable en una jornada junto al Consejo Económico y Social y Mercadona CES

Es uno de los principales problemas que más preocupa actualmente a la ciudadanía. Solo hay que ir al supermercado o la tienda de barrio para verlo.

El encarecimiento de la cesta de la compra y sus consecuencias económicas, sociales y nutricionales está haciendo ya mella entre los usuarios.

De ahí que la Unión de Consumidores de Castilla y León (UCE), en colaboración con el Consejo Económico y Social de Castilla y León y Mercadona, ha celebrado la jornada técnica de consumo “Comer sano en tiempos de inflación”.

Se trata de un encuentro centrado en analizar cómo el aumento del precio de los alimentos está afectando a los hábitos de compra y al acceso a una alimentación saludable.

La iniciativa reunió a representantes institucionales, profesionales, expertos, organizaciones de consumidores y entidades de distintos territorios

Durante la inauguración, la presidenta de UCE Castilla y León, Sandra Ámez Sáez, trasladó la preocupación de la organización por las crecientes dificultades que muchas familias encuentran para mantener hábitos de alimentación saludables en un contexto marcado por la inflación alimentaria y el incremento generalizado del coste de la vida.

Por su parte, el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero Morán, advirtió de que “comer sano en tiempos de inflación se ha convertido en un gran reto para muchos hogares”.

En este sentido, explicó que el encarecimiento sostenido de la cesta de la compra, especialmente de los productos frescos, puede provocar un desplazamiento del consumo hacia alimentos ultraprocesados, más económicos pero con menor calidad nutricional.

Cabero señaló además que esta situación “plantea un problema estructural de salud pública” que afecta de manera desigual a la población y compromete la equidad alimentaria y la cohesión social.

A lo largo de las diferentes mesas redondas y ponencias se abordaron cuestiones como los cambios en los hábitos de compra, la planificación del consumo ante la subida de precios, la reducción del desperdicio alimentario, la educación nutricional y la necesidad de avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles y responsables.

Desde UCE Castilla y León se puso de manifiesto que la inflación está modificando progresivamente la cesta de la compra y condicionando las decisiones de consumo de muchas personas, que priorizan cada vez más el criterio económico a la hora de adquirir productos alimentarios.

Asimismo, la organización insistió en la necesidad de impulsar medidas que favorezcan el acceso a una alimentación saludable.

También reforzar la información dirigida a los consumidores y promover políticas de consumo que tengan en cuenta el impacto social de la inflación.

La jornada contó con la participación del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero Morán; la directora de Consumo de Mercadona, Clara Medina; y el presidente de ConsumES, Miguel López Crespo, además de representantes del ámbito institucional, académico, sanitario y de organizaciones de consumidores.

Este encuentro se enmarca dentro del acuerdo de colaboración que mantienen UCE Castilla y León y Mercadona para desarrollar actuaciones de información, formación y sensibilización dirigidas a consumidores de Castilla y León.