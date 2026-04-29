Un maestro con 15 años de experiencia en CyL percibe 2.664€ brutos al mes: la crítica de CSIF al nuevo Gobierno

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) celebra hoy una reunión autonómica de delegados y delegadas de Educación CSIF

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha celebrado este miércoles una reunión autonómica de delegados y delegadas de Educación para analizar los retos del sistema educativo de Castilla y León.

El encuentro ha servido para desgranar el informe ‘Sistema Educativo Español 2009-2025’ elaborado por el propio sindicato, cuyas conclusiones arrojan una fotografía compleja de la realidad regional y obligan, según la organización, a abrir una nueva etapa de planificación ante la inminente formación del nuevo Gobierno autonómico.

"Del nuevo Ejecutivo esperamos que la educación pública sea una prioridad desde el primer momento de la legislatura, con medidas concretas, calendario definido y dotación presupuestaria suficiente", ha subrayado el sindicato independiente durante la jornada.

Uno de los puntos más críticos que revela el informe es la preocupante brecha salarial que sufre el profesorado de la región.

En la actualidad, un maestro con 15 años de experiencia en Castilla y León percibe 2.664 euros brutos mensuales, lo que supone 124 euros menos que la media nacional y una diferencia de hasta 649 euros respecto a la comunidad con mayores retribuciones.

La situación es similar en Secundaria, donde los profesionales cobran 2.991 euros mensuales, 148 euros por debajo de la media del país.

Para CSIF, esta diferencia es "incompatible con el reconocimiento que merece el profesorado" y un obstáculo para retener talento en una comunidad "extensa, envejecida y ruralizada".

A la cuestión salarial se suma la inestabilidad de las plantillas. El informe destaca que la tasa de interinidad en Castilla y León escala hasta el 34,73%, habiendo crecido 4,4 puntos desde el año 2020.

Todo ello en un contexto de pérdida de alumnado, con 399.742 estudiantes en el curso 2024-2025 (un 4,2% menos que en 2009), de los cuales el 66,4% está escolarizado en la red pública.

A pesar de que el gasto por alumno se sitúa en 8.143 euros, por encima de la media estatal, CSIF advierte de que la variación real de la inversión desde 2009 es negativa (-0,2%).

Abandono escolar

Y los resultados académicos muestran fisuras, como un abandono escolar temprano del 10,23%, cifra que supera el objetivo del 9% marcado por la Unión Europea para el año 2030.

Ante este escenario, la hoja de ruta de CSIF para los próximos meses es clara y exigente.

El sindicato reclama al futuro Gobierno el cumplimiento "urgente" del acuerdo del 22 de septiembre de 2025 para que no se quede en "una declaración de intenciones", instando a que para el curso 2026-2027 se implante ya la reducción de jornada para mayores de 55 años sin pérdida salarial y el reconocimiento de la función tutorial.

Asimismo, exigen la convocatoria inmediata de las mil cátedras de Secundaria aprobadas en 2025 y un refuerzo "inmediato" de la atención a la diversidad con más especialistas en Audición y Lenguaje y Pedagogía Terapéutica, avisando de que el apoyo educativo no puede recaer sobre unos equipos docentes ya sobrecargados.

Finalmente, CSIF ha reafirmado su papel como primera fuerza sindical de la educación pública en la región, asegurando que trasladará estas demandas al nuevo Ejecutivo "con voluntad de negociación, pero también con la firmeza necesaria para exigir que los compromisos adquiridos se cumplan".

La organización insiste en que los problemas estructurales de Castilla y León, especialmente en el ámbito rural, requieren soluciones políticas y presupuestarias que vayan más allá del esfuerzo individual de los docentes, concluyendo que "la educación pública de Castilla y León necesita estabilidad, inversión y medidas reales que lleguen directamente a los centros".