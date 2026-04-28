El PSOECyL convoca su próximo Comité Autonómico en Burgos para el 8 de mayo

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz en las Cortes, Carlos Martínez, preside el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) del PSOECyL. Fotografía: Rubén Cacho / ICAL.

El PSOE de Castilla y León celebrará el viernes 8 de mayo en Burgos su próximo Comité Autonómico. Así lo acordó hoy el Plenario de la Comisión Ejecutiva Autonómica (CEA) a propuesta del secretario general, Carlos Martínez.

En el encuentro celebrado hoy en la sede del PSOECyL también se trasladaron los acuerdos alcanzados en la Mesa de las Cortes y en la Junta de Portavoces reunidos hoy en el Parlamento autonómico.

El Plenario de la CEA reunido hoy analizó también la situación “de parálisis en la que se encuentra la Administración autonómica y otras muchas administraciones que dependen del funcionamiento de un Gobierno autonómico que sigue sin constituirse”, señalan fuentes socialistas.

Por otra parte, los integrantes del órgano realizaron “un positivo balance” de la celebración del Día de Castilla y León en Villalar de los Comuneros (Valladolid) en el que, de nuevo, la ciudadanía “respaldó masivamente la cita que cada año se consolida a pesar de las dificultades administrativas de Junta de Castilla y León y Cortes de Castilla y León en las últimas ediciones”, finalizan.