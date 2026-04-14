Las nuevas líneas estratégicas de la Fundación TecnoVitae: apuesta por la innovación industrial y una cita especial

Reunión del patronato en el restaurante El Trigo en Valladolid Cedida

La Fundación TecnoVitae celebró este lunes, 13 de abril, la reunión de su Patronato en el restaurante Trigo de Valladolid, un encuentro clave en el que la entidad ha definido sus líneas estratégicas y ha reafirmado su compromiso con el impulso de la tecnología y la industria en España.

Durante la sesión, también se aprobaron las cuentas correspondientes al ejercicio 2025 y se analizaron los principales retos de futuro.

Uno de los asuntos centrales abordados fue la organización de los IX Premios de la Industria en España, que tendrán lugar el próximo 18 de junio en Valladolid.

Estos galardones, recientemente presentados, se consolidan como una cita de referencia para el sector industrial a nivel nacional.

El Patronato aprovechó la reunión para revisar las iniciativas desarrolladas durante el último año, entre las que destacan la segunda edición de la beca CTS, el concurso universitario 3x3 TecnoVitae, el lanzamiento del Atlas de la Industria de Castilla y León y la creación del Comité de Expertos.

Asimismo, se puso en valor la celebración de los VIII Premios de la Industria en España.

A la vista del impacto alcanzado, la Fundación ha ratificado su intención de seguir impulsando nuevos proyectos centrados en la innovación tecnológica, el crecimiento industrial sostenible y el fortalecimiento del tejido social.

En este contexto, también se destacó la incorporación de nuevas empresas a la red de “empresas amigas”, como Muévete Conmigo, Evolution y UNGRIA, cuyo apoyo contribuye a reforzar el ecosistema de alianzas de la entidad.

Visión multidisciplinar

El Patronato de TecnoVitae, órgano de gobierno de la Fundación, está integrado por destacadas personalidades del ámbito industrial, académico e institucional.

La reunión contó con la participación de representantes como su presidente, Rafael Álvarez Palla; el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero Morán; el rector de la Universidad de Valladolid, Antonio Largo Cabrerizo; o la presidenta de Michelin España y Portugal, María Paz Robina Rosat, entre otros.

Desde su creación, TecnoVitae trabaja para consolidarse como un referente en la promoción de un modelo de desarrollo tecnológico e industrial más inclusivo y resiliente, en el que la innovación contribuya de forma directa al bienestar de la sociedad.

La diversidad de perfiles de su Patronato aporta una visión multidisciplinar clave para avanzar en este objetivo.