Ya es oficial: los docentes temporales de las universidades de CyL tienen derecho a los complementos de los fijos

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) reconoce el derecho del personal docente e investigador con contrato temporal en las universidades públicas a cobrar los mismos complementos en igualdad de condiciones que el personal fijo, con efectos retroactivos.

De esta manera, el TSJCyL ha dado la razón a la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO) de Castilla y León en una demanda de conflicto colectivo que denunciaba la discriminación salarial del PDI con contrato temporal.

El fallo obliga a las universidades a aplicar el artículo 47.1 del convenio colectivo vigente y a abonar las cantidades correspondientes con carácter retroactivo de hasta un año antes de la presentación de la demanda.

De este modo, según un comunicado del sindicato recogido por Ical, la resolución corrige una diferencia retributiva que afectaba a quienes desempeñaban las mismas funciones en condiciones laborales distintas.

El tribunal concluye que no existía justificación para excluir a este colectivo de los complementos, rechazando los argumentos basados en limitaciones presupuestarias.

No en vano, la sentencia establece que las restricciones económicas no pueden amparar un trato desigual entre personas trabajadoras que realizan las mismas funciones, reforzando el principio de igualdad retributiva en el ámbito universitario.

“La decisión judicial supone un nuevo respaldo a las reivindicaciones de CCOO, que acumula siete sentencias favorables frente a las universidades públicas de Castilla y León en relación con los derechos del PDI temporal”, subrayó la organización sindical.

Antes de recurrir a la vía judicial, la Federación de Enseñanza de CCOO recordó que activó distintos mecanismos de negociación.

En enero de 2025 llevó el asunto a la Comisión Paritaria del convenio colectivo y, posteriormente, en marzo, promovió un procedimiento de mediación ante el Serla. En ambos casos, precisó, las universidades mantuvieron su negativa a reconocer este derecho.

CCOO insta ahora a las universidades afectadas a cumplir la resolución judicial, evitar su recurso ante el Tribunal Supremo y proceder al pago de los complementos reconocidos una vez la sentencia sea firme.

Es por ello que el sindicato realizará un seguimiento del cumplimiento y que adoptará las medidas necesarias en caso de incumplimiento.