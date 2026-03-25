CC.OO. pide a Mañueco “memoria” y “responsabilidad” para pactar con Vox y recuerda el pasado: “Tuvo consecuencias”

CC.OO. ha considerado, tras la reunión de esta mañana de Alfonso Fernández con Vox, que Castilla y León “no puede ni debe permitirse retrocesos como los vividos en 2022”, tras el pacto de gobierno entre PP y Vox.

Apunta, a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, que esos retrocesos se vivieron en “materias tan importantes como la memoria histórica, la lucha contra la violencia de género, la eliminación de las personas trabajadoras” y menciona también “el intento de eliminar a los sindicatos de clase y el Serla”.

La coalición de PP y Vox en la Comunidad de la anterior legislatura, afirma el sindicato, “dinamitó muchos de los acuerdos del Diálogo Social, quisieron eliminar acuerdos vigentes que luego, a través de los tribunales, tuvieron que restaurar”. Además en cuanto se rompió el pacto de gobierno, “el PP retomó su política de restauración y de concertación con los agentes sociales y económicos”.

Ana Fernández de los Muros, secretaria general de CCOO CyL, ha querido recordar al presidente en funciones de la Junta los “destrozos que causaron los pactos con la extrema derecha” y que de él depende que esto no vuelva a ocurrir.

El sindicato insiste en la “importancia” del Diálogo Social como herramienta eficaz y necesaria para redistribuir riqueza y llegar a quienes más lo necesitan en Castilla y León, con acuerdos “tan necesarios como la atención a las personas migrantes, la prevención de riesgos laborales, ayudas a la vivienda, programas que ayudan a la conciliación laboral y personal entre muchos otros que abordan soluciones concretas a la ciudadanía”.

Fernández de los Muros señala que es el momento de “no perder el consenso y seguir avanzando en políticas útiles para todos y de no volver a repetir errores que el tiempo ha demostrado que solo son retrocesos y recortes”, solo por la imposición de ideologías retrógradas.

“Gobernar es asumir responsabilidades y pensar en la ciudadanía, no se puede gobernar olvidando lo que ocurrió, quienes fueron los responsables y las costosas consecuencias que tuvo”.