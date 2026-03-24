José María Eiros, Ángel Porras y Diego Vallejo formarán la mesa de edad que constituirá las nuevas Cortes de Castilla y León

Los procuradores del Grupo Popular, José María Eiros (I) y Ángel Porras (C), junto al socialista Diego Vallejo, conformarán la mesa de edad que inaugurará la XII legislatura el próximo 14 de abril en la sesión de constitución de las nuevas Cortes ICAL

Dos procuradores del PP, José María Eiros y Ángel Porras, junto al socialista Diego Vallejo, formarán la mesa de edad que inaugurará la XII legislatura de las Cortes de Castilla y León.

El próximo 14 de abril, a las 11:30 horas, se celebrará la sesión constitutiva de las nuevas Cortes. Según los resultados de las elecciones del 15 de marzo, y siempre que no se produzcan renuncias, la mesa de edad estará presidida por el procurador de mayor edad: José María Eiros.

Eiros, natural de Mondoñedo (Lugo) y nacido en 1959, está a punto de cumplir 67 años y supera por unos meses a Francisco Vázquez, también del Grupo Popular.

Este microbiólogo será el encargado de presidir el primer pleno de la legislatura, en el que se constituirá la Mesa de las Cortes mediante la elección del presidente, los vicepresidentes y los secretarios.

De acuerdo con el Reglamento de las Cortes, estará asistido por los dos parlamentarios más jóvenes en calidad de secretarios. Estos serán Ángel Porras, procurador por Salamanca de 27 años, presidente de Nuevas Generaciones en esa provincia, y el socialista Diego Vallejo, de 28 años.

Vallejo, secretario general de Juventudes Socialistas de Castilla y León, es natural de Valladolid, aunque tiene raíces leonesas. En mayo cumplirá 29 años y ocupaba el número seis de la candidatura socialista por su provincia.

Una vez el presidente de la Mesa de Edad declare abierta la sesión, uno de los secretarios procederá a la lectura del decreto de convocatoria, de la relación de procuradores electos y, en su caso, de los recursos contencioso-electorales presentados.

Elección del presidente de las Cortes

A continuación se elegirá al presidente de las Cortes. Este cargo fue ostentado por el PP de forma ininterrumpida desde 1991 hasta 2019, año en que lo cedió a Luis Fuentes, de Ciudadanos. En 2022 pasó a manos de Carlos Pollán, de Vox, que lo ocupó durante la XI Legislatura.

Los candidatos se propondrán por parte de los grupos parlamentarios y la elección se realizará mediante voto en urna. Se requerirá mayoría absoluta en la primera votación y mayoría simple en la segunda entre los dos candidatos más votados.

En caso de empate, se repetirá la votación y, si persiste, resultará elegido el procurador del partido más votado en las elecciones.

Posteriormente, se elegirán los dos vicepresidentes, primero y segundo, y los tres secretarios, siguiendo el mismo procedimiento de votación.

Hace cuatro años, en la XI legislatura, la mesa de edad estuvo integrada por la fallecida Inmaculada García Rioja, del PSOE, la popular Noemí Rojo Sahagún y Miguel Suárez Arca, de Vox, que no consiguió el acta el pasado 15 de marzo.