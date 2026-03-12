La Junta exige que “caiga todo el peso de la ley” sobre el autor del triple crimen machista de Miranda

Lugar donde tuvo lugar el incendio de una vivienda en Miranda de Ebro R. Ordóñez ICAL

La Junta de Castilla y León ha condenado este jueves el “crimen machista” que provocó la muerte de tres mujeres en un incendio registrado en Miranda de Ebro (Burgos), presuntamente provocado por la expareja de una de las víctimas.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha trasladado además la “solidaridad y apoyo” del Ejecutivo autonómico a los familiares de las fallecidas.

Carriedo ha asegurado que espera que “caiga sobre el culpable todo el peso de la ley”.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, Carriedo explicó que la Administración autonómica ha activado los protocolos sociales que le corresponden dentro de sus competencias para atender a los allegados de las víctimas.

En este sentido, indicó que ya se está prestando apoyo psicológico a las familias ante la situación derivada de este “cruel asesinato”.

También, precisó que estos servicios son cuatro, desde del apoyo psicológico a todo el entorno más próximo de la víctima, a la personación en el procedimiento penal como acusación particular; pasando por la ayuda a huérfanos hasta su mayoría de edad, o la asistencia letrada a éstos y a las personas dependientes.

En Miranda

Además, en señal de duelo y rechazo a la violencia de género, las instituciones de Castilla y León guardaron este jueves un minuto de silencio en memoria de las tres mujeres fallecidas en Miranda de Ebro.

Por su parte, el Ministerio de Igualdad, junto a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, las direcciones insulares de la Administración General del Estado, ayuntamientos y diputaciones, y con el respaldo de la Federación Española de Municipios y Provincias, trasladaron su condena “más rotunda”. Las instituciones también expresaron su pésame a familiares y amistades de la víctima.

Con este caso, ascienden a once las mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de 2026 en España.

Desde que comenzaron a recopilarse datos oficiales en 2003, el número de mujeres asesinadas por violencia de género alcanza ya las 1.354. Asimismo, desde 2013 han sido asesinados 67 menores en casos de violencia de género contra sus madres y 514 niños y niñas han quedado huérfanos como consecuencia de estos crímenes.