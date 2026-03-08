Confirmado por la Aemet: seis provincias de Castilla y León en alerta por nevadas de hasta 10 centímetros

Vuelve el frío a Castilla y León y con él lo hace la nieve, como ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, que ha puesto en aviso amarillo a las provincias de Ávila, León, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.

En León el aviso está previsto desde las 12:00 horas hasta las 23:59 horas con acumulación de nieve en 24 horas de 10 centímetros. En la Cordillera Cantábrica León-León.

En Zamora, el aviso se extiende a las mismas horas y con la misma acumulación de nieve de hasta 10 centímetros en la zona de Sanabria.

En la provincia de Ávila, la alerta amarilla arrancará a las 15:00 horas del lunes y hasta las 23:59 horas del mismo día con nevadas de hasta 10 centímetros en el Sistema Central.

Por su parte, en Palencia, el aviso de la Aemet se extenderá del lunes a las 15 hasta las 23:59 horas con 5 centímetros de nieve en algunos puntos.

En Salamanca el aviso arrancará a las 15:00 horas y hasta las 23:59 del lunes en el Sistema Central con 10 centímetros de nieve.

Para acabar, en Segovia el aviso se extenderá desde las 19:00 y hasta las 23:59 horas con 10 centímetros de espesor.

