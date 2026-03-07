Montero y Belarra exigen cerrar las bases de Rota y Morón y expulsar “a los yanquis” de España: “Nos pone en peligro”

Ione Belarra, secretaria general de Podemos, y la eurodiputada de la formación Irene Montero, han cargado fuertemente este sábado contra Estados Unidos y su presidente, Donald Trump, por los ataques a Irán. Han exigido "cerrar las bases de Rota y Morón" y expulsar "a los yanquis del Estado español" porque su presencia "nos pone en peligro".

Así se pronunciaron ambas en Valladolid, durante su intervención en el acto en el que arroparon al candidato de Podemos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas.

Los dos discursos han sido muy duros y han entonado, en varias ocasiones el "OTAN no, bases fuera, tacharon incluso a Trump de "terrorista".

Belarra

Belarra ha sido la primera en intervenir. Ha reconocido que el mundo vive "tiempos muy difíciles" en los que "hay un señor, un terrorista, al frente del país más poderoso militarmente del mundo, que son los Estados Unidos de América". Es por ello que subrayó la necesidad "volver a levantar en España la bandera del 'no a la guerra'" y decir "claro" que "no a la guerra en este momento es cerrar de una vez por todas las bases de Rota y de Morón". "¡Fuera de Rota, fuera de Morón, fuera los yanquis del Estado español", apuntó elevando el tono.

Belarra ha añadido que mostrarse en contra de la guerra "es revertir ese rearme criminal que se está gastando el dinero de nuestra educación, el dinero de nuestros hospitales", para criticar el aumento en gasto militar, tan en el debate diario en los últimos meses.

Y volvió a apelar a "cerrar las bases" y a que "de una vez por todas salgamos de la OTAN, que es una alianza criminal, una alianza terrorista que está extendiendo el miedo por todo el mundo".

Montero

Irene Montero se ha expresado en términos similares. Ha señalado que el conflicto que "parece todavía más lejano que cercano", puede que sea lo que "determine el dinero que tenemos para hacer la compra o la calidad de la educación y la sanidad".

Montero también cargó contra Europa y sus líderes porque, dijo, "quieren la guerra", pero fue más dura a la hora de referirse a Trump. Así, avisó de que la "alianza militar" de España con Estados Unidos, "especialmente a través de la OTAN", en este momento "nos pone en grave peligro. Pertenecer a la OTAN nos lleva a la guerra y nos impide ser libres para defender la paz".

"Todo el mundo sabe que si Trump no tuviera bases militares y puestos militares avanzados por todo el mundo, especialmente en Europa, no podría invadir otros países con tanta facilidad. Si Europa no apoyase a Estados Unidos no tendría el poder que tiene ahora", ha apuntado.

"Si decimos 'no a la guerra' pero seguimos en la OTAN, terminaremos haciendo la guerra; si decimos 'no a la guerra' pero seguimos pagando el rearme, haremos la guerra", dijo al tiempo que criticaba el envío de una fragata a Chipre para proteger una base de Reino Unido, "el principal aliado de Israel en Europa, el alma de la OTAN", finalizó Montero.