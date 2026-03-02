El alquiler de garajes despierta en Castilla y León: una de las mayores subidas de España pero con precios baratos

El mercado del alquiler de garajes en Castilla y León ha experimentado un dinamismo inusitado durante el último año.

Según los últimos datos del Índice Inmobiliario , la comunidad registró en 2025 la tercera mayor subida anual de todo el país, con un incremento del 5,2%. Sin embargo, a pesar de esta tendencia alcista, la región sigue consolidándose como uno de los territorios más económicos para estacionar un vehículo en España.

Mientras que el precio medio del alquiler de garajes en España se ha mantenido prácticamente estancado en 2025 (+0,3%), situándose en una media de , Castilla y León ha roto la tendencia de "respiro" nacional.

El coste medio mensual en la comunidad ha pasado de los .

Este repunte del 5,2% solo ha sido superado por Asturias (+9,6%) y Baleares (+6,7%), situando a la región en el podio del crecimiento de precios. No obstante, la comparativa absoluta sigue favoreciendo al bolsillo de los castellanos y leoneses: los de media están muy lejos de los que se pagan en Baleares o los de Cantabria.

Lo que hace único el caso de es la brecha entre su ritmo de crecimiento y su precio final. Mientras que en comunidades como , un incremento del 6,7% dispara el precio por encima de la barrera de los 100 euros (101,40 €/mes), en tierras castellanas y leonesas la subida del 5,2% apenas sitúa el coste en los 60,50 euros.

Esto significa que, a pesar de ser la tercera comunidad que más se encarece, sigue siendo un que la media de las comunidades de la zona norte o insular.

Resulta llamativo observar que, mientras los grandes núcleos como o experimentan un estancamiento o incluso ligeros descensos (Madrid baja un -0,1% y Cataluña apenas sube un 0,1%), las capitales de Castilla y León están en plena fase de expansión.

Una plaza en Valladolid o León cuesta, de media, unos que en Madrid capital (91,49 €), lo que demuestra que la presión de precios se está trasladando de las grandes metrópolis saturadas hacia ciudades medianas con mayor margen de crecimiento.

Análisis por provincia

Si descendemos al detalle provincial, observamos realidades muy diversas dentro de la propia comunidad, con Palencia y Burgos liderando los incrementos a nivel nacional.

Palencia capital no solo lidera la subida en la región, sino que es la segunda ciudad de toda España donde más ha subido el alquiler (+14,6%), pasando de una media de 49 a 56 euros.

Burgos rozando el doble dígito: Con un incremento del 9,7%, Burgos se sitúa entre las ciudades con mayor presión al alza del país, aunque su precio final (57,42 €) sigue siendo muy competitivo.

Salamanca y Segovia, las más caras. A pesar de tener subidas moderadas (4,2% y 1,1% respectivamente), son las capitales con los precios absolutos más altos de la región, rozando los 70 euros mensuales.

Por su parte, la capital vallisoletana muestra un comportamiento casi idéntico al de la media nacional, con una variación mínima del 0,3%, estabilizándose en los 63 euros.

Ávila, la nota discordante: Es la única capital de la región analizada que registra un descenso en los precios (-2,2%), situándose además como la más barata para alquilar con apenas 52,24 euros de media.

Precios por provincias Fotocasa

Castilla y León vive una paradoja inmobiliaria en su mercado de garajes: es una de las zonas donde el interés y los precios más crecen, impulsados por capitales como Palencia y Burgos, pero gracias a su punto de partida bajo, sigue siendo un "refugio" de precios bajos.

Junto a Castilla-La Mancha, Extremadura y Navarra, se mantiene como el último bastión donde todavía es posible alquilar una plaza de garaje por una media de 60 euros, lejos de las tensiones que sufren el archipiélago balear o la cornisa cantábrica.